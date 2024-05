Video: Canaletti y Belliboni se cruzaron a los gritos en 'Mañanísima'

Esta mañana, durante el programa Mañanisima, conducido por Carmen Barbieri en El Trece, se desató un tenso enfrentamiento entre el periodista Ricardo Canaletti y el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

La discusión giró en torno al paro general previsto para este jueves 9 de mayo, y las diferencias entre ambos se hicieron evidentes en vivo.

Belliboni, quien ya había participado en ocasiones anteriores en el ciclo, analizaba desde un móvil la previa del paro general impulsado por la CGT. En ese momento, Canaletti, periodista especializado en policiales y panelista del programa, fue llamado para exponer sobre la constitucionalidad o no del corte de calles como forma de protesta. Sin embargo, Canaletti se mostró visiblemente molesto y expresó: “Me hace mal, para mí es un virus, a mí me hace mal al corazón, me da pericarditis este señor, no quiero hablar”.

A partir de ese comentario, la discusión se intensificó. Belliboni y Canaletti intercambiaron exabruptos y acusaciones, mientras las panelistas Majo Martino y Estefi Berardi intentaban mediar.

La conductora, Carmen Barbieri, también intervino para calmar los ánimos, pero la tensión persistió. Finalmente, el programa tuvo que ser cortado en medio del caos absoluto.

Este enfrentamiento en vivo entre el periodista y el dirigente gremial dejó en evidencia las fuertes diferencias de opinión sobre el paro general y la situación del país.

A pesar de la mediación de la conductora, la discusión no pudo resolverse de manera pacífica y se convirtió en uno de los momentos más tensos del programa.