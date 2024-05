Los paros generales de las centrales sindicales fueron muy frecuentemente calificados de actos políticos por parte de los distintos gobiernos que debieron afrontarlos. La calificación apuntaba a remarcar que ese tipo de medidas no tenían los fines reivindicatorios de la clase trabajadora sobre todo en cuento a los intereses salariales o las condiciones laborales.

En ocasión de paro convocado para este jueves 9 de mayo un dirigente sindical admitió que dadas las condiciones sociales en que está el país y a su criterio la actual gestión del Estado permiten calificarlo de político.

Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, fue entrevistado en Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por la 91.7) admitió esa calificación y anticipó un gran apoyo de la población: "En primer lugar, cuando un gobierno reforma la Constitución por decreto como lo está haciendo Milei es una medida política, de la misma manera que es una medida política cuando se libera el pago o el valor de las tarifas y se acrecientan de manera, de derrumba la economía de las familias cuando se liberan las tarifas de electricidad, gas, el agua, es una medida política cuando se baja la jubilación o el salario de los trabajadores o se libera el precio de los artículos de primera necesidad".

"Por eso tenemos un escenario donde hoy tenemos 7 millones de personas que viven en el hambre en Argentina y millones, cerca de 27 millones que viven en la pobreza, cosa que ya existía cuando estaba el gobierno de Alberto Fernández pero que se acrecentado de manera acelerada en los últimos cuatro meses. Si este razonamiento que hago es así no hay ninguna duda de que el paro es una medida política que cuestiona toda la política económica y social con la que esté gobierno está trasladando ingresos desde los sectores populares a los grupos más concentrados de la economía".

Participación y respaldo

“Por otro lado, el nivel de respuesta y participación en movilizaciones, paros en lo que va de este gobierno, desde diciembre a hoy se viene acrecentando fuertemente porque el malestar, la angustia, el dolor por la caída acelerada de las condiciones de vida va creciendo en la Argentina y esto se ve comprobado en que la masividad de las medidas de fuerza han ido acrecentándose desde aquellas movilizaciones que hacíamos en diciembre cuando recién asumió el gobierno previendo todo esto que venía, pasando por el paro del 24 de enero, donde más de un millón de personas se movilizaron en las calles y la última gran movilización del 1 de mayo o la de la defensa de la educación y las universidades públicas del 23 de abril".

“Hay cada vez un nivel de adhesión mayor a las medidas de fuerza para impedir que Milei siga gobernando por decreto, para saquear y entregar el país", enfatizó.

Convocatoria conjunta

“La convocatoria al paro de mayo es conjunta de las tres centrales sindicales, venimos batallando juntos y trasciende inclusive el plano de los trabajadores porque estamos recibiendo no solamente adhesiones y solidaridades de centrales sindicales de distintos lugares del mundo, tengo ante mí la última que llegó que es de la Central Sindical de Alemania y, también de pequeños y medianos empresarios".

"Estuve comunicado con Omar Príncipe, quien fuera dirigente de la Federación Agraria y que hoy encabeza una de las corrientes de pensamiento en los sectores de productores agrarios para expresarme la , solidaridad y acompañamiento en el paro así como también otros pequeños y medianos empresarios de la ciudad y del campo", detalló Godoy.

“Este paro se manifestará también en la bajada de cortinas de muchos comercios, muchos talleres y fábricas no solamente porque no haya trabajadores sino porque los pequeños y medianos empresarios van a ser parte de la medida de fuerza también”.

Empleados estatales

Referente a los despidos en el sector del empleo público y a los anuncios de Milei, Godoy explicó: “Hasta ahora la cifra que tienen los compañeros de ATE de los que se han efectivizado y que se han podido corroborar son trece mil empleados.

Tenemos que el número es mayor porque hay un número de situaciones que no se ha podido precisar porque una de las formas de producir la destrucción del estado es primero, no designar autoridades, segundo, cerrando dependencias, la mayor parte de los despedidos está en las provincias, no en Capital Federal, en un estrategia vinculada a la transferencia de responsabilidades y del ajuste a las provincias, obligar a que asuman sin presupuesto y financiamiento algunos responsabilidades de atención de la población que provincias y municipios no están en condiciones de atender".