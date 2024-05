Las inundaciones en Brasil mejoran las perspectivas de las commodities

Con las cosechas recién levantadas, y en los comienzos de la siembra de la fina para el próximo ciclo, el campo sigue con demandas insatisfechas, y la mejora de las perspectivas de precios por la catástrofe climática de Brasil no compensa las expectativas.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, dialogó de estos temas con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por http://ciudadano.news): “Por lo menos dividir en dos: la situación económica-política que tiene Argentina puertas adentro, y otra es la situación de los commodities internacionalmente y con estas fluctuaciones por el caso de Brasil, que no es menor", y puntualizó que "se habla de alrededor de 30 millones de toneladas de pérdida, que en definitiva es más de lo que produce la Argentina".

"Obvio que esto repercute en la situación mundial, los precios van a la alza, como se ve en estos días, y eso lamentablemente que para un país es malo, siempre es beneficioso para otros, y creo que puede beneficiar en el valor", añadió, aunque advirtiendo: "lo que sí nuestra situación interna, tanto de costo de insumos y de la apreciación del dólar -lamentablemente nos hemos convertido en pocos meses en un país caro-, y cuando salimos al mundo los dólares valen en todos lados lo mismo, entonces quedamos sin competitividad, aún con esta mejora de precios".

A partir de esta realidad, el pedido es conocido, una rebaja en la retenciones para poder afrontar la diferencia de costos que hay con otros países, y el dirigente aclaró que "es lo menos nocivo, menos que pedir una devaluación, que en realidad los importadores están pidiendo más devaluación que otra cosa, pero pedir una devaluación sabemos cómo empieza y cómo termina, o sea siempre hay un sector que se beneficia pero hay uno que se perjudica".

Respecto a esa posibilidad, reafirmó: “El gobierno no está dispuesto a hacer una devaluación; en la reunión que tuvimos la semana pasada reconocen que devaluar significa volver acelerar la inflación, y es algo que no está en sus ideas sostener una nueva alzada inflacionaria", destacando que "lo vemos bien que no quieran devaluar, pero la alternativa que se nos ocurre ante las circunstancias, porque me parece que va a ser más espontáneo que buscar la solución de precios".

En cuanto a la apertura de importaciones que incluye a algunos insumos de producción, para bajar precios, Achetoni indicó: "La verdad que hay situaciones controversiales con la apertura de importación: por un lado la apertura, la rebaja de aranceles permite que estén un poco más baratos los insumos que necesitamos en la agricultura, pero a la misma vez la apertura para otros productos que nosotros producimos, sea azúcar, verduras, carnes juegan deslealmente contra nuestra situación económica interna, y eso va en desmedro de la posibilidad de desarrollar la producción nacional".

A punto de empezar a sembrar la cosecha fina, la última consulta tuvo que ver con el tema de costos y viabilidad de la inversión: "En algunos aspectos mejoró algo, por ejemplo fertilizantes tenía una posición arancelaria de un 5%, es muy chico el impacto que puede tener en las mejoras, y después se hizo herbicidas, que es un poco mas significativo porque el 35% de aranceles bajaba al 12, pero con las circunstancias que en la campaña fina demanda muy poco herbicida para realizarla, con lo cual el componente del costo no es relevante".

Finalmente cerró con un reclamo: "debemos tener certidumbre y reglas claras mucho más anticipadas a la campaña, porque hay muchos productores que se proveyeron de insumos con costos mucho más caros. Debemos anticiparnos con mayor tiempo y por eso pedíamos que fueran las retenciones porque es un impacto que llega al final de la campaña y esa mejora le puede dignificar tener espalda como para seguir con la campaña gruesa".