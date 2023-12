Isabel encendió Gran Hermano con un comentario picante

Isabel, la participante más polémica de la presente edición de Gran Hermano, ha vuelto a dejar a todos boquiabiertos con una revelación candente sobre sus fantasías sexuales. En una noche llena de nominaciones y picante, los nuevos inquilinos de la casa continúan sorprendiendo con sus historias, siendo Isabel una de las que más atención ha acaparado desde su llegada.

Desde sus primeros días en la casa, Isabel ha compartido aspectos de su vida que han impactado a sus compañeros y al público que consume Gran Hermano. La controversia la rodea, especialmente después de que se conociera en redes sociales que mantuvo una relación con la pareja de su hija. Incluso se especuló con un intento de internar a su propio hijo en un centro psiquiátrico para obtener una herencia.

Sin embargo, en esta ocasión, Isabel se encuentra en el centro de la noticia debido a una revelación íntima sobre sus deseos. Durante una charla con Rosina y Agostina, las compañeras de la casa de Gran Hermano, la participante de mayor edad de esta edición decidió abrirse sobre su vida sexual y compartir sus fantasías más profundas.

Fuente: Ámbito Financiero

"Me encanta verme bien. Me hace entrar en calor ese tema. Hago lo que quiero y cuando quiero. No tengo vergüenza y no tengo culpa. Gracias a mi mamá, que me dijo: ‘Vas a tener sexo, vas a tener donde quieras, cuando quieras y como quieras’", reveló Isabel, desafiante.

Su confesión incluyó una atracción por mujeres con características masculinas, una fantasía que nunca ha experimentado pero que le encantaría realizar. La casa de Gran Hermano sin duda se encendió.

Rosina también se unió a la conversación, admitiendo haber estado con una mujer solo una vez, mientras Isabel expresaba su deseo de vivir esa experiencia al menos una vez en la vida. Con determinación, Isabel reveló que ya sabe con quién le gustaría cumplir esta fantasía dentro de la casa de Gran Hermano.

"Ya sé quién es", afirmó Rosina, señalando a Agostina, quien, lejos de sentirse cómoda, respondió avergonzada: "Isa, me muero de vergüenza". La inesperada confesión de Isabel ha llevado la atmósfera de la casa de Gran Hermano a un nuevo nivel de sorpresa, asegurando que su estadía será recordada por mucho más que simples nominaciones y juegos.