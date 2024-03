Aseguran que De Paul y Tini siguen con su relación en secreto

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel seguirían con su relación y se conocieron nuevos datos: así lo confirmó el periodista español Roberto Antolín en las últimas horas.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el comunicador aportó información desde Madrid.

“A mí lo que me cuentan es que se siguen hablando y ahora más que nunca, ¿no ven el rendimiento de De Paul en la cancha? hay mucha gente que me escribe y me dice que tiene una nueva novia, muéstrenme una foto o un video de eso. No veo una nueva novia de De Paul y un nuevo novio de Tini, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que supuestamente se han separado? ¿es raro no?”, comenzó preguntándose el periodista europeo.

En ese sentido, profundizó su información: “Tini y De Paul son guapos y son personas parecidas. En España hay una palabra que se llama follamigos ¿y no tienen a nadie ellos? hablan muy a menudo Rodrigo y Tini. Antes se veían más que ahora, pero continúan la relación. No voy a cambiar a Dios por un gitano decimos aquí en España y eso se ve. De Paul está en uno de sus mejores momentos Los dos están en sus momentos más altos y mantiene una relación secreta”.

“La gente se hace preguntas y me dice que Rodrigo tiene nueva novia y lo mismo Tini. La gente tiene que saber que los paparazzis viven de las fotos y están con la cámara preparada en la casa de él y de ella. No hay nada desde que supuestamente dejaron la relación y es curioso”, expresó Roberto antes de brindar más información.

“Los compañeros del Atlético Madrid le preguntan a Rodrigo por Tini, porque sigue igual que cuando estaba de novio con ella. Lo que le dicen a Rodrigo es que Tini le aporta cosas a su vida y su rendimiento en el campo habla por sí solo y de él depende mucho el equipo. Tener esa conversación diaria y desahogarse, hacer esas videollamadas, yo creo que están próximos a decir en un comunicado que están juntos”, dijo Roberto Antolín.

Y concluyó: “A Tini la pesaba la constante presión mediática que tuvo la relación con Rodrigo, él estaba más acostumbrado. Ellos hacen videollamadas y se desean suerte cada uno en sus trabajos”.