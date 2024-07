Alejandro Fantino tomó decisiones drásticas tras controversia en su canal

Alejandro Fantino (52), tomó una postura decidida luego de la polémica desatada por un inaceptable "chiste" sobre pedofilia y cáncer en su canal de streaming.

El incidente ocurrió el pasado viernes durante el programa Neura Delayed Knight, cuando un espectador llamó para contar una broma de mal gusto. El conductor, Sergio "Tronco" Figliuolo, no solo no detuvo al espectador, sino que reaccionó con risas, lo que generó una ola de críticas en las redes sociales durante el fin de semana.

En respuesta a la controversia, Alejandro Fantino, la figura más reconocida del canal, se dirigió al público para explicar las medidas que había decidido tomar junto con los demás accionistas de Neura. Fantino aclaró que no tiene control sobre el contenido del programa de Tronco, ya que su responsabilidad se limita a su propio programa, Multiverso. Sin embargo, dada la gravedad del incidente, decidió actuar de manera contundente.

Fantino relató cómo se enteró de lo sucedido mientras estaba en su casa y cómo, al ver su reputación afectada por las críticas, decidió emprender acciones legales contra aquellos que lo difamaron, asegurando que no tuvo ninguna implicación en el desafortunado hecho. En su declaración, Fantino manifestó su repudio total hacia el "chiste" y su compromiso con la responsabilidad que conlleva ser parte del canal.

El conductor también anunció que el programa de Tronco ya no saldría al aire y que las personas responsables de no haber controlado adecuadamente el contenido ya no forman parte de la empresa. Además pidió disculpas públicamente en su calidad de accionista minoritario, reconociendo la necesidad de tomar medidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir y proteger el buen nombre del canal.

Por su parte, Sergio "Tronco" Figliuolo también se disculpó y ofreció una explicación sobre su comportamiento durante el programa. Admitió que su reacción fue inapropiada y atribuyó su risa a los nervios del momento, pero reconoció que eso no justifica su falta de acción inmediata.