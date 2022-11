Marquinhos: "Leo no es argentino y Cristiano no es portugués, trascienden nacionalidades"

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son dos de los mejores futbolistas del mundo, adorados por niños, amados por los grandes y elogiados por todo el ambiente deportivo, por lo tanto, las miradas giran a su alrededor. En esta oportunidad, una de las figuras de Brasil, no escatimo palabras a la hora de hablar de ellos.

En la conferencia de prensa previa al encuentro que el seleccionado brasileño jugará con Suiza por el grupo G, Marquinhos, expresó hoy que el crack rosarino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo "son un privilegio para el fútbol" y trascienden sus respectivas nacionalidades.



"Messi no es argentino, Cristiano no es portugués, van más allá que eso. Son un privilegio para el fútbol", dijo el mediocampista brasileño



"Para la gente que ama este deporte, los torneos, la competición, son un tesoro. No pertenecen solo a sus países. Todos disfrutamos de su presencia, de verlos jugar", señaló el compañero de Messi en París Saint Germain.



"He jugado con Neymar, con Messi, y me beneficio de su presencia. La vida sigue, otras generaciones llegarán, pero debemos disfrutarlos todo lo que podamos",concluyó Marquinhos.