Con el VAR como protagonista, el Canalla derrotó al Tomba

Godoy Cruz cayó en su visita ante Rosario Central. El resultado fue 1 a 0, con gol del arquero Gaspar Servio de penal, cobrado a instancias del VAR, que también tuvo acción en el primer tiempo con otra pena máxima. El Tomba se fue muy molesto por la actuación de Ariel Penel.

El primer tiempo inició con mucha dinámica, aunque pocas situaciones de gol. Pero sí hubo una incidencia que pudo cambiar el transcurrir del partido. Jorge Baliño llamó a Ariel Penel desde el VAR y le recomendó que fuera a ver un posible penal a los 16´ minutos. Después de ver varias repeticiones, Penel cobró la pena máxima. El mendocino Lucas Gamba fue el encargado del remate que el arquero Diego Rodríguez pudo detener, pero el delirio de todo el Expreso.

El Canalla no decayó luego del penal fallado, siguió atacando por el costado de Elías López, aunque sin inquietar demasiado al Ruso Rodríguez. Sólo un mano a mano de Ferrerya que el arquero no tuvo inconvenientes para despejarlo. El Tomba no podía hilvanar más de tres pases seguidos y el área rival le quedaba muy lejos.

En el complemento, Rosario Central lo fue a buscar con alma y corazón, pero con poco fútbol. Godoy Cruz no se animó a buscar el triunfo y se aferraba al 0 a 0.

Sin embargo, otra vez habría incidencias en el juego. Breintembruch que había ingresa a los 25 minutos del complemento, se fue expulsado a los 30´, el Tomba quedó con diez hombres, y luego otra vez el VAR sería protagonista. Un claro penal de Ramírez que Penel no vio, se pudo apoyar en la tecnología para que Gaspar Servio cambió por gol a falta de seis minutos para el cierre.

Godoy Cruz fue con lo poco que tenía, pero se quedó con las manos vacías y no pudo aprovechar las caídas de varios de sus competidores en la lucha por la permanencia en primera