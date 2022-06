Delfina Pignatiello se retiró del deporte a los 22 años

La nadadora argentina Delfina Pignatiello anunció este viernes su retiro del deporte profesional. Lo hizo a través de un emotivo posteo en su cuenta oficial de Instagram. Impensado por su corta edad.

La joven de 22 años escribió: “En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión. Ahora quisiera contarles que hace unos meses tomé la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia. El deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo”.

Y agregó: “Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar de vuelta. Gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo. Siempre los alenté a perseguir sus sueños. Hoy agrego: anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego! Elijan siempre su camino de corazón, con amor, valentía y dedicación. Ojalá se conviertan en el niñx que siempre quisieron ser”.

Delfina se destacó en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizaron en Buenos Aires en el 2018. De ahí en adelante, pasó a ser una referente del deporte femenino, donde muchas marcas se pelearon por tener su imagen.

En 2021 participó de los Juegos Olímpicos de Tokio, siendo yo un increíble mérito haber clasificado a la cita máxima, sin embargo recibió el castigo de algunos usuarios en redes sociales por no haber conseguido una medalla.