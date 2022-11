De Paul se desahogó luego de ganar: “A los que dejaron de confiar, súbanse de nuevo a barco”

Después de mucho sufrimiento la Selección argentina logró ganarle a México por 2 a 0 y de esta manera, sigue adelante en Qatar 2022.

A pesar de la derrota que se vivió con Arabia Saudita en el primer encuentro del torneo, los jugadores debieron poner todo de sí, para cambiar el mindset y dar todo en la cancha. Minutos después del triunfo, después del partido, algunos jugadores hablaron públicamente con la prensa y se desahogaron.

El mediocampista del seleccionado argentino Rodrigo De Paul invitó este sábado "a los poquitos" que dejaron de confiar en el equipo luego de la derrota en el debut contra Arabia Saudita a "subirse" de nuevo "al barco".

Y continuó: “La mayoría de la gente estuvo siempre con nosotros pero a los poquitos que en esa media hora se olvidaron de los tres años y medio que los hicimos disfrutar, los invitamos a subirse de nuevo al barco porque no los vamos a dejar tirados".

”Fue un desahogo porque fueron días un poco duros por ese golpe que tuvimos pero creo que el equipo hoy lo hizo muy bien. Me da mucho orgullo pertenecer a este grupo de personas y no de jugadores porque demostramos que no somos sólo 11, somos 26 porque los que entraron lo hicieron muy bien", agregó el futbolista, uno de los referentes de la "Scaloneta".

Él expresó que piensa que está victoria le permitirá al plantel "empezar a disfrutar el Mundial", ya que tuvieron que remontar anímicamente una situación difícil.

“Tuvimos un accidente en media hora que no podía generarnos dudas. A la gente le decimos que sigan confiando porque venimos demostrando que estamos capacitados para vestir esta camiseta", concluyó.