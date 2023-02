Boca sueña con la vuelta de Leandro Paredes

Juventus atraviesa un delicado momento económico y es por eso que dará de baja a varios futbolistas en junio, entre ellos a los argentinos y campeones del mundo, Ángel Di María y Leandro Paredes. Éste último, debería regresar al PSG, dueño de su pase, aunque en su deseo estaría buscar otro destino. ¿Será una opción volver al club que lo vio nacer?

Según indica TyC Sports, en junio Paredes volverá al PSG pero el entrenador, Christophe Galtier no lo considera un futbolista indispensable y todo indica que saldrá otra vez de la capital francesa en busca de minutos.

Por otro lado, en el Mundo Boca se ilusionan por la buena relación que existió y sigue habiendo con el vicepresidente, Juan Román Riquelme. Alcanzaron a jugar juntos y en varios oportunidades, Paredes festejó haciendo el Topo Giggio, en homenaje a su máximo ídolo.

Por último, una antigua entrevista confirma el deseo de Paredes de volver a Boca en plenitud y no para pensar en el retiro. "Lo dije desde el día que me fui. Mi idea es volver a Boca y volver bien, no para retirarme. Quiero volver a una edad en la que pueda darle mucho al club y jugar en buen nivel. Mi idea es volver, ojalá pueda hacerlo cuando esté muy bien. A los 29 o 30 años, no tengo problema”. ¿Tendremos otro campeón del mundo en el ámbito local?