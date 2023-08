Tras la decisión del Gobierno nacional de implementar una fuerte devaluación del peso y subir las tasas de interés, el sector industrial pide mayor estabilidad económica al Ministerio de Economía, dirigido por Sergio Massa. Representantes del sector argumentan que se han perdido los precios de referencia de las cosas y esto ha atentado contra la operatividad manufacturera.

En diálogo con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, el presidente de la Cámara de la Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), José Luis Ammaturo, expresó que “la incertidumbre por el resultado de las PASO y las nuevas medidas económicas, dejan mal paradas a la productividad de la industria”.

-¿Cómo se encuentra el sector de la industria actualmente?

-Hoy poder importar algún material, algún insumo es casi imposible o muy complicado porque las reglas van cambiando continuamente y esto ha llevado a faltantes en el mercado. Además, de los aumentos de costos siderales, ya que nadie sabe a qué valor va a reponer esa mercadería. Por eso, la industria está andando, pero con palos en la rueda, con trabas y que le cuesta mucho. Las automotrices tienen problemas, sumado a la producción de electrodomésticos, y toda línea tiene algún tipo de problema de mayor o menor grado.

-¿Cómo están con el tema exportaciones y ventas?

-Estamos a miércoles, en la semana se paralizó todo, no se vende, no hay precios de referencia y todos están a la espera de ver qué otra medida se le ocurrirá a este Gobierno. No olvidemos por qué estamos así, que en el último tiempo no solamente la devaluación del 22% de golpe, sino que continuamente se han puesto nuevos impuestos, nuevos cambios en la liquidación de esos impuestos y de retenciones que nos afectan. Actualmente, no hay operaciones comerciales o muy pocas, esperando ver cuál es el panorama. Necesitamos seguir trabajando, seguir viviendo, ya que cada vez compramos más caro y vendemos más caro.

-En base a este panorama y las medidas del Gobierno nacional, ¿qué se necesita para que la industria sea más competitiva?

-Tiene que haber continuidad productiva y, lamentablemente, en las últimas décadas, los industriales hemos estado pensando más en cómo sortear las trabas para importar, para vender, o las trabas impositivas más que en la continuidad. La industria argentina está capacitada para aumentar la productividad con el fin de competir, por supuesto, el cambio no se puede hacer de la noche a la mañana, pero hay que ponerse los pantalones largos. Estamos dispuestos a hacerlo, pero con reglas claras de juego y no cambios permanentes como hemos venido teniendo en los últimos meses.

-¿Cómo describiría la gestión en la Secretaría de Industria a cargo de José de Mendiguren?

-Ha tratado de hacer lo que pudo con pocos recursos y con pocas posibilidades de hacer cosas, y con un mandato económico que estaba por encima de todo. No quiere decir que ha hecho bien las cosas, sino que ha estado atado en toda su gestión y no ha podido desarrollar ciertas cosas. La industria viene aprisionada por la situación que hemos vivido, después se vino la pandemia, que es cuando los problemas económicos se empezaron a evidenciar y Martín Guzmán termina retirándose. Ahí empezó uno tras otro problema económico por falta de divisas, de presupuesto y esto ha condicionado su presión. De alguna manera todo esto lo ha condicionado a hacer lo que se podía y poco y nada se ha hecho.

-¿Pero cambió algo con la gestión de Mendiguren a la anterior?

-No, De Mendiguren conoce muy bien la industria, conoce todo lo que necesita la industria y sí hubo contacto permanente con toda la industria, pero lamentablemente la economía o las necesidades económicas prevalecieron sobre las visiones esenciales. Por eso, empezaron a imponer nuevas presiones, nuevos impuestos y todos condicionamientos a la industria. No me sirve tener un crédito blando, si después impositivamente me están quitando dinero por todos lados. Se necesita estabilidad y no cambios permanentes, que lo único que genera es incertidumbre y aumento de los costos.