Bustos Carra: “Preocupación entre los empresarios, no se sabe qué puede pasar”

Tras los resultados de las elecciones PASO de este domingo y lo acontecido ayer con los mercados, muchos empresarios se mostraron preocupados.

Uno de ellos fue el productor olivícola y gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, Mario Bustos Carra, quien vertió su opinión en El Interactivo, (lunes a viernes 12 a 14 por http://ciudadano.news). En ese espacio aseguró que está “bastante preocupado. No soy analista político pero puedo decir que el resultado de las PASO de ayer (por el domingo) ha generado cierta incertidumbre”.

“Por un lado creo que es positivo porque el pueblo argentino ha mostrado su hartazgo con la clase política, a la que le está pidiendo que realmente se ocupe de los problemas de la sociedad. Como bien dijo el presidente de la Sociedad Agraria Argentina el otro día, ‘que los políticos dejen de hacer un medio de vida de la política y realmente sea un acto de servicio’”, indicó.

Y agregó: “Eso es lo bueno, lo rescatable. Pero por otro lado genera incertidumbre porque no hay una precisión exacta de lo que puede pasar a futuro de acá hasta las elecciones Generales de octubre”.

“En primer lugar me preocupa la actitud del Gobierno, hoy (por ayer) ha producido una devaluación, con lo cual el dólar agro que tanto trabajo nos dio conseguir queda fuera de foco. Y por otro lado, el mercado informal, que ha respondido de una manera que no se esperaba y el dólar ha sobrepasado el límite de los 685 pesos”, analizó Bustos Carra.

“Ocurre que el Gobierno está muy debilitado, pero aún así fíjense que el candidato más votado fue (Javier) Milei, individualmente hablando, no por grupo, pero el segundo más votado fue Sergio Massa

Entonces, esas son las señales de incertidumbre que a veces la gente no sabe interpretar, porque es difícil que una persona que está al frente del país, como Massa, no le encuentre la vuelta a frenar la inflación después de un año, y que en cuatro meses encuentre la receta para salir de este problema”, explicó.

“Eso nos preocupa, y también nos preocupa institucionalmente, porque no he escuchado ningún medio que haya entrevistado a la primera autoridad del país. Eso es gravísimo, porque puede estar devaluada la figura del Presidente de la Nación, pero es el Presidente”, dijo después.

Además se refirió a cómo repercute en las economías regionales, sobre lo cual explicó: “En principio, creo que todos van a llamarse a tranquilidad porque las señales no son tan claras, porque se piensa que una devaluación fuerte puede producir una aceleración de la inflación por más que suba la tasa de interés.

"Entonces lo que creo, por lo que hemos estado hablando, es que hay que esperar hasta que se aclare; hay que esperar a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos y después esperar si esta reacción de los mercados ha sido espontánea y después se tranquiliza o si permanecen las señales que no son positivas”.

“Para salir de este problema en el que estamos hundidos tiene que haber un plan que sea consistente. Los equipos económicos de Juntos por el Cambio dicen que están trabajando en base a esto pero no sé qué grado de avance hay porque no lo han explicitado"

Sí hay cosas en las que hay coincidencias, como reducir el gasto público, bajar los impuestos, leyes laborales que sean modernas, que no afecten los salarios, porque si seguimos afectando los salarios esto va a empeorar. A lo mejor hay que buscar algo, una unión de las fuerzas políticas para salir y llegar a octubre en la mejor situación posible, sobre todo para las empresas y los empresarios”, sugirió.

Finalmente dijo que “en cierta medida se pulverizó el dólar agro, pero hay una cotización que sería superior, y entonces no afectaría. Sí afecta el problema de la inflación, la falta de insumos, el cepo que hay a la importación; eso sí afecta a la producción. Yo lo vuelvo a decir: el 80% de las importaciones de Argentina están destinadas a la producción, son insumos, es tecnología, y no pueden pararlo porque paran la economía, y si paran la economía no sé qué puede pasar”.

Producción periodística: Daniel Gallardo