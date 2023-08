Efecto Milei: fuerte presión sobre el dólar y en la inflación de julio y agosto

Luego de que Javier Milei fuera el más votado en las Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultaneas (PASO), tanto el mercado como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dieron señales para nada positivas, producto de una nueva incertidumbre cambiaria poselectoral. Como consecuencia, el comienzo de la semana estuvo marcada por una fuerte devualción del peso argentino.

El primer síntoma poselectoral estuvo marcado por la caída de los bonos argentinos del 15% en New York, y el segundo, se hizo evidente con el nuevo piso que estableció el Banco Central para el dólar oficial. El mismo será de $350 para el mayorista y tendrá vigencia hasta las elecciones generales del 22 de octubre. Además, se subió la tasa de interés del 97 al 118%.

Ante este contexto, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, dialogó con la asesora financiera y economista Elena Alonso. La especialista recomendó que “ante un contexto de mucha incertidumbre, las personas tienen que estar calmada con sus ahorros porque mucho no pueden hacer para resguardar su dinero”.

“Todos los que tenemos ahorros debemos tener activos que estén atados al dólar o tratar de dolarizarlos en lo que más podamos. No digo salir a comprar dólares. Ya que hoy no es un buen día para hacer nada de eso y no es recomendable salir a dolarizarse porque nos van a vender a cualquier precio”, argumentó, haciendo referencia que antes de tomar una decisión, se debe conocer primero las medidas que tomará el Gobierno nacional ante un contexto de incertidumbre.

-Javier Milei pretende dolarizar la economía. Hoy los economistas hablan de una sobrereacción del mercado cambiario, pero ¿qué significa y cómo impactaría en el bolsillo de la gente?

-El mercado cambiario es demanda y oferta, pero también se mueve en este momento por esta incertidumbre de expectativas, de que va a aumentar, por lo cual, compro más y eso acelera el aumento. La inflación va a ir de la mano del dólar, el dólar va por delante y la inflación por detrás. El hecho de que hay comerciantes que no quiere vender se debe a que no saben si vas a poder comprar el producto para revenderlo porque no saben sobre su precio y esto no es un tema de especulación. Entonces, lo que hacen es esperar un poco que se acomoden las cosas y ver en qué condiciones vender, para no venderlo ni muy caro ni a un precio.

-¿Qué estimaciones de inflación tiene para este mes?

-Estará más cerca entre el 7% y 8%, más cerca del 8% y agosto tendría que ser más alta.

-¿Qué variables juegan en este incremento de la inflación mensual?

-El aumento de los impuestos a la importación repercute y el tema de la inflación en insumos como la carne, las obras sociales, el aumento del dólar, también van a repercutir porque hay materias primas que dependen de productos que se producen en Argentina. Entonces, al aumentarles el costo van a generar un precio más alto y se verá en los meses subsiguientes, no todo en este mes, por eso hablo de 7%, 8%. Los próximos meses será un poquito más picante y el Gobierno nacional tendrá que tomar medidas de fondo de carácter macroeconómico. Seguramente, viene un aumento de la tasa de interés del plazo fijo, porque una de las cosas que el FMI pide es que haya una tasa real positiva. Es decir, la tasa de interés menos la inflación que me tendrá quedar un número mayor a cero y hoy no está pasando, pero quieren seguir con esta línea.

-¿Para qué sirve subir las tasas de interés?

-Si tenés pesos, en vez de irte al dólar, decís ´la tasa de plazo fijo es atractiva´ y cuando ves el monto que deja por mes, respondes ´por lo menos me hago un sueldito, un alquiler por mes´. Esta plata no es real porque la capitalización de eso se va comiendo con el aumento del dólar, pero es un poco las variables macro que se juegan para manejar el tema de la inflación y bajar la expectativa del aumento del dólar.

-¿Cuánto puede llegar a afectar el acuerdo con el FMI la victoria de Milei?

-Complejo, porque por qué el mercado no lee bien el hecho de que pueda tener más preponderancia alguien que sea más liberal: alguien que va más a la economía del libre mercado, de oferta y demanda. Porque no es claro, y en esto no estoy siendo tendenciosa políticamente, sino que trato de leer lo que ve el mercado y el FMI creo que pasa por la misma línea. De decir cómo va a actuar y que ya estamos con un proceso de negociación y de desembolsos próximos. No habrá un cambio inmediato, pero si en octubre se repite la victoria de Milei, a lo mejor hay algún cambio para adelante con el Fondo. No puedo decir qué pasará, pero sí hay bastante incertidumbre.

-Es medio contradictorio, lo que dice Milei sobre que el mercado va a ser el que va a ordenar el piso porque ahora estamos sufriendo un cachetazo…

-Claro, si bien es una persona que es libre mercado y el mercado lo debería tomar bien, pero como son unas elecciones no definitivas, lo que lee el mercado es que hay una incertidumbre muy fuerte y no hay confianza en las medidas y las políticas que adopta el Gobierno. Por eso, la confianza en seguir invirtiendo en activos argentinos está muy golpeada. Hoy, para pasar a un estado de libre mercado, de oferta y demanda, tiene que haber un proceso y no puede ser todo de shock porque no olvidemos que la mitad del país es pobre. La dolarización va a profundizar mucho la pobreza. Es muy delicado este tema y uno no lo puede abordar con tanta soltura porque hay personas que no tienen la facilidad de tener un resguardo.