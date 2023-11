¿Qué se puede esperar de los dólares paralelos y del ilegal esta semana?

La volatilidad en las cotizaciones de los dólares paralelos se reavivó en las últimas ruedas a medida que se acerca el balotaje y despierta una mayor incertidumbre respecto al rumbo político y económico en un complejo contexto de escasez de divisas y alta inflación, lo que potencia la dolarización de carteras.

En ese marco, según consigna Ámbito, la brecha con el oficial, que continúa fijo en $350 desde las PASO, llegó al 160% promedio. A pesar de esta dinámica, el Gobierno nacional no aumentó su intervención en el mercado de cambios, a diferencia de los últimos meses. Entonces, ¿qué esperan los analistas para las últimas cinco ruedas antes de la definición electoral?

La semana pasada, los dólares financieros subieron 1% el CCL y 4,6% el MEP, mientras que el blue trepó 3,6%. Así, la brecha cambiaria terminó entre 150% y 174%, según el tipo de cambio alternativo que se tome. Las mayores alzas se vieron en las ruedas del jueves y el viernes.

Sobre el leve movimiento que tuvo el dólar CCL, desde Consultatio destacaron: “Luego de haber alcanzado una brecha récord en la previa a las elecciones generales, en las últimas semanas la tendencia frenó. Si bien siguen en un nivel altísimo, refleja un nivel de pánico menor. Además, están influyendo factores técnicos de mercado como la liquidación de exportaciones a lo largo del mes, el ‘freezer’ regulatorio de las operaciones de CCL que limitan el monto diario a $200 millones y la liquidación de los dólares resultantes de la licitación de 5G que llevó a cabo el Gobierno”.

Por otro lado, las reservas internacionales netas del Banco Central cayeron a un nuevo mínimo histórico de US$ 10.600 millones negativos luego de que el Gobierno efectuara un pago de intereses por alrededor de US$ 800 millones al FMI (sumado al pago de vencimientos por US$ 2.600 millones a fines de octubre).

En este contexto, desde Grupo IEB señalan que el benchmark calculado para el CCL a partir del balance del BCRA arrojó un valor de $1.249, empujado por el deterioro de la hoja de balance de la autoridad monetaria como por el retroceso del CCL en los últimos días.

“Con los valores actuales, esto implica un desvío del 48% entre el benchmark y el valor de mercado para el CCL, equiparando el máximo histórico alcanzado en julio pasado y dejando en evidencia que los recientes movimientos de los dólares no responden a una mejora en la situación contable del BCRA. Esto, sumado al incremento en la demanda por cobertura en un período de elevada incertidumbre con el balotaje como protagonista, podría elevar las presiones sobre los tipos de cambios financieros en las próximas semanas”, destacaron desde Grupo IEB.

Lo que viene

Hacia adelante, el economista Federico Glustein señaló que “en estos días de incertidumbre electoral, lo más probable es que los dólares paralelos tengan ligeros incrementos producto de una demanda por cobertura”, y agregó: “Las distintas encuestas no dan un claro ganador, por lo que el mercado busca refugios atractivos. Hay que sumar la enorme deuda comercial que produjo una caída en varios rubros de la economía que dependen de importados y que hoy demandan otros mercados para no detener por completo la actividad”.

Asimismo, desde Consultatio consideraron: “A pocos días del balotaje, anticipar cuál será el rumbo que tomará el mercado es difícil, más si consideramos las múltiples restricciones que hoy registra la operatoria de los principales activos de cobertura. Lo que no puede descartarse es que, en un contexto de incertidumbre (tanto política como económica), la presión sobre la brecha cambiaria se vea exacerbada por la dolarización de portafolios que es habitual en la antesala de cualquier elección”.

Por otro lado, en cuanto a la intervención del Gobierno para contener las cotizaciones financieras, desde Ecolatina destacaron: “A pesar de la reciente ampliación del swap con China por unos US$ 6.500 millones a mediados de octubre, los yuanes negociados en el mercado abierto electrónico (MAE) se encuentran en su menor nivel del 2023, rozando los US$ 5 millones diarios. Esta cifra se ubica por debajo de los picos diarios de US$60 millones en junio y julio. Estimamos que la estrategia del Gobierno consiste en limitar la utilización de yuanes de cara al balotaje para contar con aquellas divisas para hacer frente a las presiones cambiarias en una eventual transición o incluso en el puente hasta la cosecha gruesa”.

Respecto al dólar ilegal, un mercado marginal que tiene mucho impacto mediático y promueve las expectativas de devaluación, se espera que esta semana dé un salto, como ocurrió el jueves y viernes pasados. Asimismo, es importante tener en cuenta que el Banco Central está imposibilitado de intervenirlo.

De cuánto será, es difícil saber, habrá que ver si el candidato Milei, que promueve la dolarización de la economía, hace alguna declaración al respecto. También será termómetro el dólar blue de la información que tenga el “mercado” respecto a los resultados de la elección del domingo.