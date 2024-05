Claves del paquete fiscal a debatir en el Senado

Jimena Politino, contadora pública, dialogó con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News), explicando cómo será el esquema de ganancias.

“Ingresó al Senado ya con media sanción que traía de la Cámara de Diputados, tanto la ley bases como el paquete impositivo; es más fácil denominarlo como paquete impositivo dentro de las medidas fiscales y tiene varios puntos que pueden afectar la vida cotidiana en cuanto a lo financiero, impositivo, etc".

"Hay cosas más relevantes como ganancias, monotributo, moratoria y otras que solo afectan a quienes estén interesados en esos puntos como es el blanqueo, impuesto sobre los bienes personales, transferencia de inmuebles y otras cosas más que en realidad es un punto que planteó una ONG (organización no gubernamental), respecto de que para todos los consumidores les empiecen a llegar ahora las facturas con impuestos discriminados”, sostuvo la entrevistada.

Jimena Politino, contadora pública

“Uno de los puntos más álgidos del paquete fiscal es el impuesto a las ganancias, ya que se empezó a decir que el oficialismo no contaría con la cantidad de senadores suficientes para poder sancionar esa ley de medidas fiscales y volvería con modificaciones a la Cámara de Diputados”.

“Lo que se está intentando con el impuesto a las ganancias es restablecer un nuevo piso para los trabajadores en relación de dependencia, que es la ganancia de cuarta categoría. En septiembre, Sergio Massa mandó un cálculo al congreso y fue sancionado un nuevo piso de ganancias más alto, que se fijaba en 15 salarios mínimos vitales y móviles".

"Hoy, recordemos, el salario móvil se movió, aumentó; lo cual sería hoy un piso de 3 millones de pesos y con unas alicuotas que iban del 27 al 35%, por lo que quedan, al día de hoy, un montón de trabajadores fuera del pago de ganancias; ahora lo que se está tratando es establecer que esos trabajadores que quedaron fuera vuelvan a pagar ganancias”, dijo Polino.

“La nueva ley, propone llevar para trabajadores solteros sin carga de familia el piso a 1.800.000, de bolsillo sería 1.500.000 y elevar la cantidad de alicuota, que se haga de manera más progresiva, ya que hasta el momento es del 27 al 35% que se aplica para calcular ganancias y se busca ampliarlo del 9 al 35%".

"Es decir, establecer bandas de ingreso cuyos montos se les van a aplicar estas alicuotas. Esa es la modificación que tiene ganancias y además establece un momento de actualización, porque hasta ahora está atado así se modifica o no el salario mínimo vital y móvil; entonces también establecer en qué momento se va a actualizar ese piso de ganancias y acá viene lo que tiene media sanción, que se actualice una vez al año, en octubre, y que tenga en cuenta el índice de precios al consumidor”.

“Esa sería lo que está votado hasta el momento, veremos si existe alguna presión de los gobernadores patagónicos que tienen una gran cantidad de trabajadores en el petróleo y que la mayoría de ellos van a resultar alcanzados con este impuesto. Además de trabajadores en relación de dependencia, también hablamos de modificadores en los trabajadores que se desempeñan de manera independiente, como pueden ser los autónomos y monotributistas, donde los últimos van a tener una actualización, tanto de tope como de aumento, en las cuotas a pagar, de un 300%”, explicó la contadora.

“Es decir, un trabajador monotributista que hoy está pagando 12.108 pesos por mes, va a pasar a pagar 26.600 pesos. A su vez, pese a que es un impacto muy importante, también era una medida que estaban pidiendo los monotributistas de las categorías más altas, que estaban en el límite de quedar fuera del régimen simplificado y pasar al régimen general donde el pago de ganancia e IVA mensual lleva una carga administrativa y fiscal. Al elevar esos rangos de facturación, el tope máximo va a ser de 68 millones, por lo tanto, los trabajadores autónomos y monotributistas van a poder facturar 600% más sin tener necesidad de pasarse de categoría o, en su defecto, saltar al régimen general”.

Polino explicó: “Este paquete que ya viene gestándose desde enero y que no vio la luz junto con la Ley Ómnibus, es una medida que está intentando impulsar el gobierno para recomponer la recaudación y sobre todo porque el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable; por lo cual las provincias también están pujando e impulsando que esa ley salga, sobre todo, por la baja de la recaudación que mucho tiene que ver con la recesión y la caída del consumo, entonces, por ejemplo el impuesto a las ganancias, el monotributo, bienes personales; sobre todo ganancias con la capacidad contributiva de trabajadores es una necesidad muy grande que tiene el gobierno de instalar e imponer”.

“No son suficientes las políticas de ajuste que se han tenido, ni las medidas monetarias y toda la licuación del valor del peso; sino que también se necesita compensar con mayor recaudación, así que el interés del gobierno es urgente, como así el del resto de las provincias que quieren recuperar esos fondos que dejaron de venir desde septiembre. Es un interés de todos los gobernadores que esa ley salga”.

¿Qué opina sobre el blanqueo de capitales?

“Mi opinión es que no considerar el origen de esos dólares. Una de las medidas del paquete fiscal es permitir un blanqueo de hasta 100 mil dólares sin pagar ningún tipo de impuesto, alícuota; creo que un mínimo control respecto del origen de esos fondos tiene que exigirse; no estoy de acuerdo con que no se pida absolutamente nada. El presidente ha dicho que no le importa el origen de eso, yo no estoy 100% de acuerdo con eso, creo que debería ser más transparente el proceso. La ley tiene que ser pareja para todos”.

¿Puede pasar que todo el mundo, con las actualizaciones, termine pagando ganancias?

“Esta es una de las discusiones que tuvo en el tratamiento, es la frecuencia con que se va a actualizar. Primero se dispuso que fuera cuatrimestral, como logró el monotributo, al menos ese sería el proyecto que se sancionaría; monotributo, actualización cuatrimestral, ganancias anualmente. Hay que ver cuál es la alternativa que va a ganar”, concluyó Jimena Politino.

