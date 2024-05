El Gobierno remarca los resultados económicos obtenidos en poco tiempo y, para entender si esto es correcto, Círculo Político, lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 y Ciudadano News, dialogó Fernando Galante, analista financiero, afirmó: “Hay que ver qué estamos mirando.

El Gobierno celebra resultados financieros desde un punto de comparación lamentable. Siempre hay que ver el punto de partida y hacer mucho énfasis para que no quede en el olvido, una, el desastre que recibió este gobierno y que es producto de una irresponsabilidad muy grande que nos tocó vivir de tener un ministro de Economía con una ilusión ridícula de intentar ser presidente y en la lucha por esa ilusión destruyó financieramente al país, entre un déficit fiscal desastroso y un Banco Central totalmente fundido”.

Lo que se encontró Milei

“Obviamente, al Gobierno hay que reconocerle que en esos dos frentes ha hecho un trabajo sorprendentemente rápido de saneamiento de las cuentas y todavía le queda mucho trabajo por hacer, porque el punto de partida es muy, muy malo y en eso se encuentra trabajando. Después podemos discutir si nos gusta más o menos la forma. La realidad es que no había otro camino, era ese camino o una crisis de desastre a la que nos tiene acostumbrados la Argentina”, añadió.

“El Gobierno tomó el camino de hacerse cargo de la situación y encarar un ajuste tanto de la parte fiscal como del Banco Central que era quizá lo más grave porque estábamos en un riesgo real de tener una hiperinflación muy severa”, consideró Galante.

“La realidad es que depende de qué estemos mirando. Lo que se ha terminado es la simplicidad que teníamos donde colocábamos nuestros ingresos en fondos que rendían tasas muy elevadas, producto de una inflación descontrolada, y lo que estábamos haciendo era financiar al fisco, porque acá hay un juego muy perverso en el cual el Gobierno tenía un superávit fiscal altísimo, para eso emitía deuda a tasas altísimas, eso se lo colocaba a la fuerza a los bancos y los bancos tenían que salir a descartarlo contra su cartera de clientes”, recordó.

“En este caso se terminó el círculo y ahora tenemos que ir a una economía más lógica, parecido a lo que pasa en el resto del mundo, donde las inversiones no sean solamente financieras para financiar a un fisco irresponsable, sino que podamos obtener inversiones del real, inversiones en empresas, en prestarle plata a aquellos que tienen proyectos, aquellos que están haciendo desarrollos en la economía real y eso es lo que tiene que empezar a pasar que llevará tiempo, porque todo eso había desaparecido”, explicó el analista.

Lo que viene

“Muchas veces nos olvidamos que esto es nuevo. Llevamos cinco meses de gobierno con lo cual estamos recién empezando un proceso de corregir vicios muy profundos de la economía argentina, donde llegamos a niveles ridículos, donde los bancos habían desarmados sus áreas de análisis de riesgo porque como no les prestaban a las empresas, no financiaban proyectos productivos, no estaban acostumbrados a eso”, comentó.

“Ahora los bancos tienen que rearmar eso, tienen que volver a acostumbrarse a operar en una economía normal y hasta a los empresarios también les pasa la misma situación, donde venían tan acostumbrados a que las reglas de juego y los incentivos perversos los ponía solamente el sector público, que también hay que acostumbrarse a jugar este nuevo partido, con nuevas reglas de juego, que se parece más a lo que existe en el resto del mundo, a las que funcionan en el resto del mundo, pero claramente nosotros no estábamos acostumbrados a esto”, añadió.

Los créditos y el miedo

“Cuando uno toma decisiones hacia el futuro lo hace en base a expectativas, y la verdad que Argentina vive estos ciclos de ilusiones y desencanto una tras otra, con lo cual esto también yo me lo pregunto a diario y es parte de la dinámica que vemos por lo cual las cosas van a ir lento porque tenemos que ir perdiendo los miedos. Somos como un bebé que aprende a caminar, vamos despacito, a los tumbos, nos va a costar y tendremos que ir viendo en ese proceso si vamos perdieron esa desconfianza y cómo vamos tomando las señales”, analizó Galante.

“Llevará tiempo. Lo estamos viendo inclusive en los inversores extranjeros, que no se terminan de decidir por entrar a la Argentina, porque están acostumbrados a que en Argentina parece que las cosas van a cambiar y después volvemos al mismo camino”, comentó

“Vuelven a aparecer los UVA y se dividen las aguas. Están los que dicen “anímate porque la inflación va a bajar, no le tengas miedo”, y después están los que dicen “fíjate que esto ya en Argentina hubo problema, te metiste en un UVA, después la inflación se descontroló, los ingresos no pudieron seguir la Inflación”.

Ahora, el que se anime y le salga bien, hoy está comprando un inmueble con el metro cuadrado muy bajo en Argentina y si la economía se reactiva y esto empieza a funcionar, probablemente los precios de los inmuebles empiecen a subir rápido. O sea, hay una ganancia para el arriesgado que se anime a asumir ese riesgo”, reflexionó.

El tipo de cambio

“El Gobierno viene marcando que esta situación, de tipo de cambio de precio depreciado o más caro del que estamos acostumbrados a tener, es algo que se va a sostener. Incluso, si uno escucha a Milei y Caputo, claramente si ellos hacen lo que vienen prometiendo el tipo de cambio se va a mantener apreciado y, aparte, sumemos una novedad, porque por primera vez en muchísimo tiempo lo que dice el presidente lo hace y lo que viene diciendo el ministro de Economía lo hace, lo cual es una novedad porque generalmente en Argentina hacen lo contrario a lo que dicen”, analizó Galante.

“Si hacen lo que vienen marcando, el tipo de cambio se mantendrá apreciado y ellos vienen marcando que la competitividad va a tener que venir por otro lado; por baja de impuestos, inversión, por mejora de la productividad, con lo cual probablemente este tipo de cambio no va a ser la variable del ajuste en este caso”, explicó y remarcó:

“Veamos en el mundo cuántos países ganan competitividad devaluando. ¿Cuándo hemos escuchado que Alemania genere competitividad en su industria devaluando todos los meses? No existe eso”.

“La competitividad se genera desde otros lugares y, lamentablemente, en Argentina las devaluaciones han sido tantas que nos hemos acostumbrado a que la forma de generar competitividad era devaluando”, comentó y luego remarcó que en “cada devaluación que hacemos, hay empobrecimiento del bolsillo de los argentinos, porque el principal factor que abaratamos cuando devaluamos son los salarios”.

