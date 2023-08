Comenzó agosto con nuevos aumentos y el más significativo es el del precio de la carne, alimento clave en la rutina de los argentinos. Diversos sectores indican que la suba se debe a que el valor de la hacienda tuvo una recuperación en los últimos días de hasta 40% de su valor. Este incremento repercutirá tanto en las carnicerías locales como en los bolsillos de los argentinos, que deberán pagar los costos rezagados de algunos insumos.

La causa de los incrementos fue explicada por el coordinador federal de la Cámara de Abastecedores y Matarifes (CAMyA), Ariel Morales Antón, en el programa Metaverso, de Ciudadadano.News.

Desde un primer momento, el representante de CAMyA destacó que “los aumentos se deben a que el precio de la carne ha estado retrasado desde hace unos meses y ahora está encontrando su valor de ajuste por la inflación”.

“Es sistemático porque la carne es un producto de oferta y demanda. Hoy acomodó su valor que no fue caminando a la par de la inflación. Por eso, tuvimos un producto de consumo interno con retraso en su valor que viene arrastrando desde hace más de cuatro o cinco meses, tiendo en cuenta la variable de la inflación”, expresó Morales Antón.

-¿Qué impacto ha tenido el dólar agro en este reajuste en el precio de la carne?

-Por el momento no tuvo ningún impacto porque fue un acuerdo. El Gobierno nacional quiere tomar una medida y no evalúa el sistema productivo intensivo en la Argentina. El país tiene un sistema productivo intensivo que es el pollo, el cerdo y el vacuno, donde 80% de su dieta lleva maíz. Entonces no podés poner un dólar alto a un maíz, donde la mitad de lo que se produce en el país va al consumo interno. Porque no se puede trasladar precios dolarizados a un producto que está pesificado, y hay que ser consciente de eso. Hoy no va a estar afectado, va a estar afectado cuando haya poca producción de maíz y el consumo interno se queda sin el producto.

-¿De cuánto sería este reajuste en los precios?

- Se estima entre 15 y 20% el aumento del producto. Para fin de año, los valores de reposición de invernada que estamos viendo, el costo de la comida sería más costosa. Por lo cual, la carne, en poco tiempo, va a tener un valor más importante del que tiene ahora.

-¿Cuánto es lo que está 'pisado' el precio de la carne para que obtenga su valor real?

-Está entre 20 y 25% si lo comparás a la inflación, debería estar más alta. Pero hay una variable que es importante y que a veces afecta en materia económica en pérdidas importantes para el sistema producto: el tema de oferta y demanda. La carne está atrasada porque hay una mayor oferta de hacienda gorda en el consumo interno. Si tenés una mayor oferta al consumo, va a aumentar, pero el precio va a bajar y se va a sostener, que es lo que está sufriendo ahora el negocio.

-¿La sequía cuánto influyó en las faenas?

-La sequía golpeó sobre todo al productor primario que se sacó las vacas de encima porque no tenía campo. Por eso, se fue mucha vaca al frigorífico y mucha vaca para China. Ese ternero no pudo ser criado porque los campos no reverdecieron y fueron a parar a los encierres. De acuerdo con lo anterior, vamos a tener una oferta y hará que no se dispare el precio, a pesar de que se va a tener un incremento mayor en la carne. Pero la sequía afectará más el año que viene con la oferta de invernada y a fin de año, vamos a tener una falta de oferta de reposición de ternero.

-¿Cómo está el mercado de exportación de la carne en Argentina?

- La exportación de Argentina tiene muchas expectativas a nivel mundial. El país debería ganar países que fue perdiendo, hay 70 países que se fueron disolviendo y tiene mucho futuro a nivel exportación, pero tiene que haber política pública con previsibilidad que permita proyectarse y ganar mercados que podamos cumplir con los años. Hoy, en materia ganadera, todavía se sigue sosteniendo y se sigue invirtiendo en genética, en cría, hay muchas cabañas, vemos los remates y se está apostando a la ganadería. No obstante, Argentina debe abrirse al mundo, dar proteína, el mundo pide carne, pero tenemos que tener gobiernos que acompañen estas decisiones de los empresarios, que quieren arriesgar e invertir en un negocio.