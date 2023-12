Por qué se prevé una inflación de, al menos, 20% mensual en el inicio del gobierno de Milei

A la espera de las medidas económicas de Javier Milei y las proyecciones de los privados sobre inflación, el Gobierno entrante tendrá mediciones superiores entre el 20% y el 40% en los primeros meses de la nueva administración. Sobre esto, el economista y exfuncionario del Ministerio de Economía, Alberto Siglióccoli, analizó el escenario político y económico del país.

-¿Qué tan lejanos estamos de una inflación del 50% para estos primeros meses?

-Las proyecciones indican entre un 20% y un 40% para diciembre, enero, febrero y no sé si marzo, con la expectativa de que eso vaya desacelerando. Es decir, una cosa es que vos tengas esos valores y es terrible, pero dentro de lo terrible es menos malo que tengas esos valores durante dos, tres meses.

-Las primeras medidas del presidente serán ¿el tipo de cambio o la cuestión fiscal?

-El acento y la prioridad estará dado en el ajuste en materia fiscal, de gasto público en el Estado. Es el primer paso que están intentando poder dar y como quien dice, tirar toda la carne al asador, también por una cuestión de ejemplaridad, es decir, habrá un ajuste que es lo que se planteó públicamente en todos los discursos. Es inevitable hacerlo con shock y con una gran cantidad de colegas coincidimos, en este punto, que es inevitable. Si hubiera ganado Sergio Massa, también lo hubiera tenido que hacer igual.

-¿El tema cambiario?

-Es inevitable por una cuestión de expectativas, el Gobierno no puede desatender el tema cambiario. Entiendo que por ahí esta espera no le va a hacer del todo mal al gobierno en materia de estrategia porque verá qué pasa hoy en el mercado cambiario y se ha tomado este reaseguro de la conformidad, con lo cual tampoco habría que esperar demasiados sobresaltos. Probablemente, deje correr al dólar un poco para que cuando se anuncie la devaluación del dólar oficial quizá hasta sea menor y porcentualmente impacte menos psicológicamente en el día de mañana o pasado.

-Al respecto de la declaración del presidente sobre una herencia de inflación del 15.000% anual, ¿cómo impacta en las medias de ajuste?

-Fue aprendiendo muy rápidamente de políticas públicas Javier Milei, lo que hizo con ese discurso y ese número es un poco como curarse en salud, es decir, lo mismo que hace un médico con el paciente cuando le dice tenés gangrena en una pierna, hay que amputar porque si no te morís y no es algo que el paciente quiera escuchar y probablemente no se muera. Porque seguramente va a tomar la decisión, pero si no se plantea en esos términos dramáticos, probablemente den vueltas, no, mirá, esperemos unos días y quizá cuando se tome la decisión sea tarde. Ese 15.000% responde a esto. Es una proyección teórica de adónde íbamos con más de lo mismo, si hubiera ganado Sergio Massa, lo digo desde el punto de vista económico, si hubiera optado por la opción más de lo mismo hubiéramos llegado a ese escenario. Se hubiera evitado el ajuste, cualquier tipo de ajuste, incluso con gradualismo, lo que fuera, obviamente se hubiera conseguido financiamiento, cosa bastante difícil que lo hubiera podido conseguir Massa porque ya había incumplido con el FMI en forma grosera.



-¿Para tener resultados positivos en una política de shock como lo presentó Javier Milei, en cuánto tendríamos un resultado positivo?

-Es imposible pronosticar cómo va a actuar la sumatoria de los agentes económicos, de los ciudadanos, de los operadores, de las grandes empresas. Es imposible, sería futurología. No es negocio para nadie que todo vuele por los aires, pero siempre hay algún desubicado o que intenta jugar, sea por una cuestión económica, de conveniencia, o por una cuestión política, que le vaya mal a este gobierno para después poder pasar factura. Es como cuando nos van a dar una inyección y la enfermera nos dice, aflójate, que si uno se queda duro la aguja no entra. Por lo cual, ¿se aflojará el tejido social, será permeable, primarán las expectativas y un cuarto de tregua para ver cuál es el resultado de estas medidas o, se recibirán con los dientes apretados, negándose a actuar en consecuencia y empezando la resistencia el día anterior a la asunción del nuevo gobierno?, como algunos sectores minoritarios grupúsculos que hoy están en eso.

-Se habló de un dólar a $650, ¿sería un valor razonable?

-Desde el punto de vista técnico podría ser un valor razonable. En economía, el valor adecuado, en un mercado, es el que la mayoría de los operadores están de acuerdo y no sé si fue una jugada política esta declaración que hizo el actual ministro del Interior, Guillermo Francos. Puede salir bien, en definitiva, si todos piensan que un valor adecuado como para comenzar a desarmar el cepo cambiario, bajar las expectativas, bajarse de los valores del pánico del dólar que llegó en algún momento a los 1.400 pesos.