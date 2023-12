Por qué Caputo incrementó el impuesto PAIS

Ante los anuncios económicos de Luis Caputo y el sinceramiento del tipo de cambio oficial a $800, el diputado nacional y exministro de Hacienda de Mendoza, Lisandro Nieri, habló en Metaverso de Ciudadano.News y apuntó que "el gobierno hace un correcto diagnóstico".

"El problema es una cuestión fiscal, es un gasto excesivo que tiene Argentina y que lo viene teniendo desde hace más de 20 años. El gastar como si no importara luego emitir y el gobierno está yendo sobre el origen de los problemas: el déficit fiscal y no sobre las consecuencias, la inflación, la deuda que son consecuencias del problema que es gastar de más", expresó.

-¿Fue acertada la implementación de llevar el tipo de cambio oficial a $800?

-Es que es sincerarlo, si vos decís que el tipo de cambio es $350, pero va un productor y dice necesito importar una levadura y no le autorizan la importación y le autorizan. Sin embargo, le dicen págalo dentro de 200 días y cuando llegan los 200 días no te venden los dólares para pagar esa importación. Es mentira, virtualmente estaba cerrado el tipo de cambio a ese precio, ni siquiera se les vendía a las provincias para pagar compromiso de deuda. O sea, el tipo de cambio a $350 no es real, es una absoluta ficción, era sostener todo entre algodones esperando un resultado electoral.

Estas medidas se complementan con otras que tal vez han tenido menos eco, pero son probablemente hasta más importantes que son las medidas que tomó el Banco Central, no subir las tasas de interés o bajarlas en el caso de los pases. Una medida que apunta a empezar a desarmar, pero gradualmente, muy distinto a lo que se hablaba alguna vez de algún programa muy agresivo de desarmar las leliq.

-Con la nueva recomposición del tipo de cambio a $820, ¿los exportadores van a empezar a exportar? ¿Se empezará a liquidar un poco más?

-Si pasas de un tipo de cambio de $400 a $800 y mantenés el mismo nivel de retenciones para las agropecuarias. Absolutamente va haber mayor voluntad de exportar, habrá más dólares en el Banco Central. Otro caso distinto es, donde tenés un mejor tipo de cambio, pero vas a pasar a tener temporalmente como dijo el ministro retenciones, porque una va en un sentido de más pesos por dólar y la otra, que son las retenciones amortiguan ese efecto de mejor tipo de cambio. Pero hoy la cuenta es que aún con esas retenciones vas a tener un tipo de cambio más competitivo.

-¿Por qué el ministro incentiva a aumentar el impuesto PAIS y las retenciones al campo?

-El caso del impuesto PAIS hace que el dólar importador sea más alto, desaliente las importaciones. Por eso, apunta recomponer reservas en el Banco Central y además, tiene un efecto recaudatorio. Hay que ver cuánto caen las importaciones que es algo de lo perseguido y a partir de ahí puede tener un efecto recaudación. Esas dos medidas serían temporales.

El caso de las retenciones también tienen un efecto de recaudación y un efecto precios internos, cuando vos productor de algún tipo de bien tenés la alternativa de exportarlo y venderlo en el mercado interno. Si tenés un dólar mucho más competitivo preferís exportarlo y si no la venta en el mercado interno es a un precio más alto. Entonces tiene un efecto de contención de precios en el mercado local.