"Las medidas generarán mayor pobreza, mayor inequidad y mayor desempleo"

Tras la devaluación del 118% por el tipo de cambio oficial a 800 pesos y la liberación de las importaciones por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las pymes naciones se manifestaron y expresaron su preocupación ante las medidas económicas anunciadas por Luis Caputo.

En el programa Metaverso, de Ciudadano.News, el presidente de la Confederación Federal Pyme Argentina, Mauro González, manifestó: "Las medidas nos preocupan porque generarán mayor pobreza, mayor inequidad y mayor desempleo, no encontramos todavía los incentivos necesarios para el sector productivo".

"Sin embargo, todo lo contrario, se han incorporado las retenciones a las economías regionales de los exportadores de un 15% y eso genera mayor retracción en la economía Argentina. Las políticas que se han anunciado no son muy beneficiosas para el mundo productivo”, sostuvo.

-¿Qué le parece la medida de eliminar las SIRA?

-La eliminación de las SIRA es una excelente medida. Se tiene que regular el comercio, pero no se puede estrangular, de todas maneras no estamos viendo que se reactive, sino que todo lo contrario lo que ha anunciado el Banco Central es hacerse cargo de una deuda. Con un nuevo bono a 3 años que también beneficia a los grandes importadores y si esto decimos que beneficia a la pequeña y mediana empresa que importan bien, estamos en buen camino. Pero no sucede, lo que seguimos viendo es la mayor concentración y el beneficio a las grandes corporaciones.

-¿La Confederación abarca comerciales, industriales y de servicios, en cuál de los tres rubros afecta más la estanflación?

-El sector más afectado es el comercial, que lo sentirá inmediatamente y vamos a tener quizá acceso a los primeros cierres. Después esto se traslada a la industria y posteriormente a las economías regionales. Un escenario de estanflación es muy complejo para nuestro país, siempre planteamos lo mismo, si aumentan los precios, caen las ventas, se genera desempleo, va a llegar un momento que no vamos a tener quién compre nuestros productos y servicios. Si a esto le sumamos lo que se anuncia, esta apertura indiscriminada de las importaciones, no tenemos pymes que puedan sostener la actividad. Son recetas que ya las hemos vivido, esperábamos unas medidas más orientadas a la quita de impuestos, para reactivar el empleo y la actividad economía y no es lo que se anunció.

-Cuando se promete de que el sacrificio primero va a durar algunos meses y después vendrá la bendición de una mejora económica, ¿les da una reminiscencia a un parecido de otras medidas anteriores o realmente ven que esto es distinto?

-No, el ajuste era necesario, se tiene que dar, algunas compensaciones se tienen que ajustar, pero planteamos quién hace el ajuste, si lo hacen los pequeños o los grandes, si lo hace la casta o el pueblo argentino. Hoy las medidas reflejan que este ajuste lo hará el pueblo y esto conllevará a una situación de mucha tensión, hablamos de cinco días recién, tendríamos que ver de acá a cuatro meses cuál es la verdadera tensión social que generará este tipo de medidas. Todavía no ha impactado en el bolsillo de los trabajadores y del común de la gente, más allá quizá del precio del combustible y de los alimentos, pero esto recién empieza y me parece que dará una situación de mucha tensión y esto es lo que nos preocupa a nosotros. La caída de la actividad también generará desempleo y gente en la calle y esto no es bueno para nadie.

-¿Esperaba una devaluación del 118% del tipo de cambio oficial?

- No, uno estimaba que lo llevaran 600, 650 pesos, valores que quizá se estaban manejando de común acuerdo y entendíamos que irían a ese nivel, pero no por encima, así que, eso también ha generado una situación de mucho traslado de recursos a sectores concentrados, donde en el país hay una cuestión directa, quienes ganan y quienes pierden. El problema es cuando ganan pocos y pierden muchos y ahí es donde empieza a presentarse un escenario de conflictividad, que esperemos no estalle porque estaríamos en un escenario muy difícil.