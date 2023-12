El rubro logístico es optimista con algunas de las medidas económicas

Tras el nuevo incremento de combustibles, el sector logístico todavía no ha oficializado una suba en sus servicios de transporte. Aunque, están esperando los demás rubros de la cadena logística para tomar una decisión concreta frente a las nuevas medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. En diálogo con Metaverso, programa de Ciudadano.News, la especialista en comercio exterior y empresaria logística, Delia Flores, declaró: “Lo único concreto es que aumentó es el combustible. Estamos esperando qué comportamiento van a tener los demás rubros que afectan a la cadena logística".

"La noche de los anuncios decíamos qué índice de inflación podría haber porque desde la federación que nos nuclea, mensualmente sacamos los índices de inflación y últimamente habíamos decidido hacerlo quincenalmente porque era tanta la inflación, que había que informar con más frecuencia. Todavía no podemos determinar cuál sería el porcentaje mensual o el aumento que va a incluir en la logística”, añadió.

-Para diciembre se prevé un 20% o 30% de inflación, ¿coinciden con estos números?

-Sí, se está hablando de alrededor del 20%, pero no podemos tirar todavía un número cierto. El combustible aumentó poco menos del 40% de un día para el otro y más o menos en ese orden va a reflejar en toda la cadena.

-¿Cómo se ha tomado el tema del anuncio del ministro Caputo de eliminar el sistema SIRA?

-Era algo absolutamente necesario, un gran alivio, todavía estamos leyendo comunicados, ayer salieron varios comunicados de AFIP, del Banco Central, todavía hay detalles que no sabemos bien cómo van a quedar, pero era algo necesario porque había demasiadas trabas y eso complejizaba toda la producción. Nuestra productividad está muy ligada a los insumos importados, necesitados importar para poder producir y estábamos muy atrasados en la producción. Teníamos sobrecostos en todo porque para acceder a algo finalmente se tenía que pagar al dólar blue. Por lo cual, hay montones de costos que los venimos pagando desde hace meses, aunque quizá la gente, el que no está en el ambiente, no lo sabe, pero nosotros muchas cosas, sino la mayoría ya las veníamos pagando al dólar paralelo.

-Una de las políticas anunciadas en campaña fue dejar de tener relaciones comerciales con Brasil y China, ¿cómo manejarían eso si se concreta?

- A Brasil lo necesitamos porque es nuestro socio natural, también en un momento creo que se malinterpretó. Inclusive Milei dijo como que el Mercosur no era su prioridad y los brasileros quedaron muy ofendidos, pero es país es nuestro socio principal. Estamos muy ligados comercialmente con ellos, hay industrias de un lado y del otro, hay líneas de producción que se fabrica un componente en Argentina y otro en Brasil. Entonces es imposible desarmar eso que desde hace años se viene armando y que funciona. Argentina necesita insertarse en el mundo, ser creíble, confiable, cosa que hemos perdido absolutamente, desde hace meses que no se estaban haciendo los pagos, que no se sacaban las exportaciones. Esa metáfora que dijeron paguen las bananas que ya se comieron es tal cual, se han importado muchísimas cosas en los últimos meses y no se han pagado.

-¿Cómo ha tomado la medida del Banco Central de estatizar la deuda comercial de importadores?

-En líneas generales creemos que será un círculo virtuoso, estamos esperando ver, hay una cosa que hasta ayer no tenía respuestas. Cómo va a recibir nuestro proveedor, estamos hablando de la deuda vieja, de importaciones ya realizadas, cómo van a recibir nuestros proveedores esos pagos, ¿se les pagará con bonos, esos bonos van a transferirse en dólares? Hay cosas que todavía no sabemos. Pero sí entendemos y claramente se ve que esto tiende a que en algún tiempo no muy lejano todo vaya a converger en un dólar único. En un único tipo de cambio y que las importaciones, como dijo el ministro, el que quiere importar que importe y no estar pidiendo permiso.

-¿A eso usted lo llama un círculo virtuoso?

-Sí, le llamo círculo virtuoso a que vayan convergiendo el tipo de cambio, la competitividad, la vuelta de la confianza hacia nuestro país.