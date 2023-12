Los combustibles volvieron a subir tras la megadevaluación y acumulan 232% de aumento anual

Las petroleras subieron este miércoles los precios de los combustibles entre 25% y 40% en promedio, luego de la megadevaluación del peso anunciada por el Gobierno este martes.

Se trata del segundo aumento en la semana, ya que los combustibles habían subido el viernes pasado, dos días antes de que asuma Javier Milei la Presidencia, el domingo pasado.

El litro de nafta súper ahora está por encima de los 600 pesos en Buenos Aires, lo cual representa un aumento del 232% anual. El incremento fue confirmado por las empresas que participaron del encuentro Club del Petróleo y del Gas, que se desarrolla cada 13 de diciembre.

El aumento de los precios comenzó a estar reflejado en las estaciones de servicio de YPF, Shell, Axion y Puma Energy entre el miércoles y el jueves por la madrugada. La primera petrolera en confirmar la suba fue Shell, que aumentó 37% los precios de naftas y gasoil en todo el país, mientras que YPF aumentó sus precios en promedio 38%.

Cuánto vale la nafta

La primera petrolera en aplicar el aumento fue Shell, con 37% de suba en promedio entre las distintas clases de combustible en el país. De esta manera, la nafta súper en Ciudad de Buenos Aires pasó de 446 a 612 pesos.

En el caso de YPF, la nafta súper pasó este miércoles en la tarde de aproximadamente 430 pesos a entre 600 y 618 pesos, según la zona y la provincia.

En tanto, el litro de nafta premium roza los 800 pesos, lo que equivale casi a un dólar oficial, según el nuevo tipo de cambio que dispuso el Ministerio de Economía.

El último aumento fue el viernes pasado, en el cual habían aplicado subas de entre 15% y 30%. Entre las dos medidas, el precio de los combustibles subió 67% en menos de una semana.

Cristian Bergmann, consultor y experto en energía, consideró que podría haber nuevos aumentos: “Un nuevo dólar de 800 pesos pone en tensión el precio en surtidor. Es de esperar un reacomodamiento de los precios en el orden del 50 al 70%, principalmente por el pass through de la devaluación”. Es que la devaluación implica un aumento de la materia prima, que es el petróleo que compran las refinadoras.

El objetivo del gobierno de Milei es unificar los precios del mercado interno con los de exportación. Por eso, el barril criollo, que es el nombre que se utiliza informalmente para el precio que pagan las refinadoras a las petroleras el barril en el mercado interno (muy inferior al internacional), lentamente dejará de existir. Quisieran que “desapareciera hoy mismo”, pero saben que el export parity no se puede trasladar “de la noche a la mañana”. En LLA lo llaman “barril de transición”: es que saben que esa convergencia de pasar de pagar US$ 56 como se venía haciendo a US$ 75 como se exporta no se dará de un día a otro.

