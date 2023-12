Plazo fijo y dólar blue: ¿qué hacer tras el discurso de Milei?

Luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajara la tasa de interés del 133% al 110% para los plazos fijo, el precio del dólar blue abrió este miércoles a $995 y la economista Elena Alonso analizó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, el escenario económico a horas de conocer la cadena nacional de Javier Milei, desde las 21.

-¿Qué provocó bajar la tasa de interés para los plazos fijos?

-Esta baja de tasas de plazos fijos hace que no se renueven. Pueden pasar dos cosas: que se vayan al dólar o a otros instrumentos. Hoy el Gobierno licita unas letras de descuento y unas letras ajustadas por inflación que claramente están hechas para la gente que estaba en plazo fijo como una opción de salirse de ese instrumento que ir a este.

-¿Qué quiere decir letras de descuento?

-Es como las famosas LEDES que estaban antes o también en su momento enl 2015 sacaron las LECAPs que reemplazaron las LEBAC, que ahora lo que están haciendo para desarmar esta ola de las LELIQ, cambian la deuda del Central al Tesoro y podés comprar una letra que estiman puede salir un 15% mensual la tasa de interés. Por lo cual, el plazo fijo que daba 9% o 10%, ahora te dará 8%. Se va a poder pasar a una letra que pague el 15% y venderla cuando vos quieras. Es decir, la podés comprar con la cuenta comitente y venderla cuando vos quieras y en 30 días. Por ejemplo, si en algún momento pega un salto el tipo de cambio y las querés vender para irte al dólar, lo vas a poder hacer también.

-¿Este recurso es muy caro de acceder, cualquier ahorrista podrá hacerlo?

-Hoy es la licitación, a través de la cuenta de inversión lo podés hacer y los mínimos son muy bajos, pero no tenés que tener mucho dinero. Lo que ponés en un fondo de inversión o un plazo fijo lo podés poner acá, una inversión de 10 mil pesos la podés hacer y caro es la comisión que te cobra la gente que es estándar que no es más del 1%. Te queda libre de gastos un 14% mensual, que supera la tasa del plazo fijo y estás cubierto un poco más que el plazo fijo. Pero cualquiera de las dos opciones, sea la anterior o las letras, van a rendir menos que la inflación. Entonces, la mejor alternativa para cubrirse de la inflación es o la letra que ajusta por inflación o un bono que ajusta por inflación o el plazo fijo UVA.

-Con este mecanismo, ¿la gente sacará sus inversiones de las billeteras virtuales?

-Claro, porque lo que hacen las billeteras virtuales es darse vuelta e invertirlos o en plazo fijo o en fondos comunes de inversión de rescate inmediato, que estos también están invertidos en plazos fijos. Se van a ir a letras muchos, porque las billeteras virtuales tienen diferentes mecanismos, depende cuál sea, hay algunas que vos metés la plata, ellos tienen una bolsa, invierten esa plata en algún lugar. En otras cosas, cada usuario es como que le arman una cuenta comitente separada dentro de su estructura. Por eso, invierten el dinero específico de esas personas, por eso tienen menos riesgo. Pero acá si la billetera virtual invierte en estas letras que digo, el rendimiento será más alto, por lo cual la que mejor administre los fondos es la que mejor va a pagar.

-Hemos escuchado al ministro Luis Caputo decir que uno de los objetivos del Gobierno es mantener un tipo de cambio alto y competitivo. Pero también otro, que es bajar la inflación, ¿qué tan compatible es llevar a cabo estos dos objetivos?

- El problema, si mantengo un tipo de cambio competitivo y la inflación la empiezo a controlar va que generar menos presión. Entonces, van de la mano los dos objetivos, no quiere decir que ven un tipo de cambio aumentando, sino que ven un tipo de cambio real, alto, en los valores que se están manejando hoy. El oficial lo sinceraron y lo aumentaron y los otros han quedado tranquilos y más en esta época que el tipo de cambio siempre aumenta por estacionalidad.

-¿Cuál es la expectativa que se maneja en el mercado hoy esperando los anuncios?

- En el día que hay medidas no creo que haya diferencias con lo que pasó ayer en el mercado, con el dólar, mañana es el tema y siempre después del anuncio de medidas fuertes, que nos pueden generar alguna variación en lo que tenemos o la expectativa para adelante. Es mejor no hacer nada ese dinero, no salir a comprar, vender, porque cuando abre el mercado sube mucho porque hay mucha demanda o baja el tipo de cambio por alguna cuestión y si hago cosas en el medio termino perdiendo. Mañana es un día para ver qué pasa con el mercado, esperemos ver que pasa hoy y mañana qué ocurre. No creo que haya un salto del tipo de cambio.