¿Conviene cobrar la jubilación en una billetera virtual?

El Gobierno nacional tomó una medida que altera la dinámica tradicional de los pagos de jubilaciones y pensiones, permitiendo que las billeteras virtuales se conviertan en un nuevo canal de cobro para estas prestaciones. Esto marca un cambio significativo, ya que históricamente los bancos han tenido exclusividad en este proceso.

Anteriormente, una resolución del gobierno de Mauricio Macri había dado luz verde a las billeteras virtuales para gestionar el pago de asignaciones sociales y previsionales, aunque esta medida fue suspendida posteriormente. Ahora, las fintechs están colaborando con la ANSES para expandir el número de billeteras que pueden facilitar estos pagos, siendo Mercado Pago la primera en ofrecer esta opción a los beneficiarios de planes sociales a través de su aplicación.

Según la Cámara Argentina Fintech (CAF), esta medida brindará a los beneficiarios una mayor libertad de elección en cuanto a la forma de recibir sus prestaciones. La intención no es desplazar opciones existentes, sino sumar nuevas para que las personas puedan elegir la que más les convenga. Además, las fintechs argumentan que esta libertad de elección permitirá a los jubilados y pensionados acceder a otras ventajas, como la remuneración de saldos y la posibilidad de acceder a créditos, lo que aumentaría la inclusión financiera en un sector de la población donde predominan los retiros en efectivo y las opciones de inversión son limitadas.

Sin embargo, los bancos expresaron preocupación ante esta medida, argumentando que las fintechs no ofrecen el mismo nivel de seguridad que ellos. ADEBA, la cámara bancaria, ha señalado que los activos de las fintechs no están respaldados adecuadamente y que sus sistemas de seguridad no son tan robustos como los bancarios. En respuesta, la CAF afirmó que las billeteras virtuales están reguladas por el BCRA y cumplen con requisitos de capital exigidos por la ANSES.

Aunque esta medida genera una mayor competencia en el sector financiero, desde los bancos creen que no afectará significativamente su negocio, ya que la mayoría de los jubilados prefieren una atención personalizada al cobrar sus prestaciones.

Por otro lado, un estudio reciente de la consultora Taquión revela un creciente interés por parte de las personas en el uso de billeteras virtuales. Según el informe, 8 de cada 10 personas las utilizan en sus transacciones diarias, y el 40% las elige por los rendimientos que ofrecen.

Sin embargo, la reciente liberación de tasas de los plazos fijos por parte del BCRA impactó en los rendimientos de las billeteras digitales, ya que muchas de ellas invierten en estos instrumentos para remunerar a los usuarios. A pesar de ello, las billeteras virtuales siguen ofreciendo la ventaja de acceder al capital invertido en cualquier momento, a diferencia de los bancos.