'Plan llegar': ¿qué significa adelantar desembolsos por parte del FMI?

La Consultora Sarandí difundió durante los primeros días del mes de mayo si habitual informe semanal para analizar los pros y contras de adelantar el esquema de desembolsos del Fondo Monetario Internacional, tal como está negociando el ministro de Economía, Sergio Massa, con el organismo.

En diálogo con el programa Metaverso de Ciudadano,News, Sergio Chouza, economista, docente y director de la Consultora Sarandí, explicó lo que implicaría esta renegociación que busca el Gobierno nacional.

El adelantamiento de desembolsos por parte del FMI es un pedido que viene haciendo Massa, ¿el Fondo va a acceder?

Uno podría decir que las razones por las cuales se negaría el FMI sería cierta desconfianza de un uso dispendioso de esos dólares. Ante esto, lo que puede hacer el FMI es delimitar, marcar un contorno de cuáles pueden ser sus aplicaciones posibles. El aspecto positivo para el FMI es no dejar caer a Argentina en un contexto en el que este año es de pagos netos. Recordemos que ni siquiera empezamos a devolver los fondos que nos prestaron en el 2018, y hay dos programas en curso, el del 2018 y el del 2022.

Esto de adelantar desembolsos con el FMI, ¿significa generar más deudas o no necesariamente?

No implicaría un mayor stock de endeudamiento. El monto prestado por el FMI fue aprobado en el programa a partir de la ley que paso por el Congreso en el 2021 con la aprobación de la ley de sostenibilidad de la deuda externa. El adelantamiento implicaría una modificación en los flujos de desembolso por parte del organismo, y pagos por parte de nuestro país, es decir, un cambio de cronograma pero no implicaría un aumento del stock del endeudamiento. El modelo sigue siendo el mismo del 2018: 45 mil millones de dólares, de modo tal que este Gobierno se va a ir sin haber cancelado un dólar, pero sin haber tomado un dólar nuevo. Es decir estos cuatro años fueron 'patear la pelota para adelante'.

Pero hicimos pagos, ¿fueron para pagar intereses nada más de aquel primer préstamo?



Claro, hicimos pagos en el 2022 y en el 2021 y después en el 2022 y en el 2023 nos devolvieron los pagos que hicimos.

¿Cuánto de lo que tenemos que pagar son intereses?

Acá no hay intereses por mora, lo que hay es algo que motivó un reclamo no solamente de Argentina sino de todos los países con situaciones similares, es lo que se llama Sobrecargos de Tasa de Interés que vienen dados por el hecho de que los países que exceden su cuota relativa con el FMI, pidieron créditos por fuera de sus posibilidades. Argentina tiene un tope de 4 mil millones de dólares y pidió 45 mil millones de dólares.

Javier Milei propone dolarizar la economía. ¿Qué pasaría en el país si dolarizas la economía?

La dolarización implica es una especie de atajos para lograr una estabilidad monetaria por el hecho de que con el ancla a una moneda que no es la propia, te pegas a la política de Estados Unidos, en este caso, y eso podría dar un trasfondo para que nuestra política monetaria local, los problemas vinculados a la situación fiscal dejen de ser un canal para la formación de inflación. Como aspecto negativo, te resignas a no tener una política monetaria y cambiaria, las cuales, en un momento en que pueda haber un tipo de stock externo, un efecto como pasó este año como la sequía, cualquier novedad internacional que requiera mantener un manejo de tu política cambiaria te deja las manos atadas a diferencia de tener una autonomía monetaria y no podes disponer de por ejemplo, un movimiento de tasa de cambio.

Aquí el informe semanal de la Consultora Sarandí respecto a la coyuntura económica titulado “Adelantamiento de desembolsos del FMI: el puente indispensable para el Plan Llegar”.