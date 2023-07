Nuevo dólar agro: el Banco Central sumó reservas por US$ 219 millones en tres días

Mientras el mercado termina de acomodarse a las nuevas normativas para el mercado cambiario, este miércoles el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró sumar a las reservas internacionales US$ 88 millones.

De esta forma, hilvanó tres días consecutivos con saldo comprador en el mercado único libre de cambios (MULC) hasta sumar US$ 219 millones. En esto fue crucial el rol del nuevo dólar agro, que aportó un total de US$ 248 millones en lo que va de la semana, según repasa el diario BAE.

Este miércoles puntualmente, el BCRA compró US$ 175,4 millones de dólares mediante el dólar agro a 340 pesos, superando ampliamente los US$ 68 millones del martes y los US$ 5 millones del lunes.

La evolución de este segmento muestra que el ritmo de liquidación diario ya se ubica por encima de los US$ 74 millones por día necesarios para completar la meta de US$ 2.000 millones liquidados hasta fin de agosto.

Los US$ 175,4 millones se consiguieron por la aceleración en las ventas de maíz que, de acuerdo a los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, ascendieron a 654.492,5 toneladas en el tercer día de vigencia del estímulo cambiario.

Por el contrario, en el segmento a tipo de cambio oficial ($ 272,50), este miércoles el BCRA terminó vendiendo reservas por US$ 52 millones, lo que contrasta con las compras por US$ 140 millones acumuladas los dos días previos. De esta forma, conforme se fueron actualizando los sistemas para cargar las compras de dólar ahorro y de importaciones a tipo de cambio oficial con sus actualizadas alícuotas de adelantos de Ganancias e impuesto PAIS, el BCRA retornó a la dinámica vendedora del resto del mes.