Massa y el FMI acordaron postergar un pago de u$s 2.700 millones

El Ministerio de Economía acordó con el FMI este lunes postergar el pago por casi u$s 2.700 millones de esta semana hasta que ingrese el desembolso previsto por u$s 5.300 millones antes del 31 de marzo.

La cuarta revisión técnica se había extendido más de lo que esperaban los funcionarios del equipo económico, por lo que se retrasó el giro que debía realizar el organismo tras la cuarta revisión y que es clave para afrontar el compromiso sin utilizar las escasas reservas del BCRA, informó el diario especializado BAE Negocios.

Según consta en el cronograma del acuerdo, Argentina debía cancelar al FMI u$s 914 millones este martes y u$s 1.764 millones el miércoles. La cuenta totalizaba u$s 2.678 millones que debían salir de las arcas de la autoridad monetaria si no se buscaba la manera de retrasar el pago hasta finales de mes por lo menos. La definición se dio en las últimas horas, tras la llegada del ministro de Economía, Sergio Massa, de su visita a Panamá en donde participó de una reunión del Banco Interamericano Internacional (BID).