Massa negociará con el FMI cambio de reglas para blindar al país de una devaluación descontrolada

El ministro de Economía, Sergio Massa, enviará esta semana una misión a Washington para avanzar en las negociaciones en curso con el FMI, en las que se busca ‘recalibrar’ el acuerdo vigente tras el impacto de la sequía.

La intención es garantizar el desembolso de junio, a pesar del incumplimiento de las metas del primer trimestre, y adelantar los dos que faltan hasta fin de año. La suma en juego es de unos u$s 10.800 millones, a los que esperan se sumen giros de otros organismos.

Sumar reservas al BCRA es clave en medio de una brecha cambiaria que volvió a superar el 100% después de siete meses y las crecientes expectativas de devaluación, que serán más fuertes a medida que se acerquen las elecciones.

Según informa el diario BAE, la idea es que este jueves parta hacia la capital de Estados Unidos una misión encabezada por el jefe de asesores de Economía, Leonardo Madcur, para reunirse con los ejecutivos del Fondo. Aún resta definir quiénes acompañarán al principal interlocutor con el organismo, pero seguro serán quienes forman parte de la mesa chica de Massa: el vicepresidente del BCRA, Lisandro Cleri; el viceministro, Gabriel Rubinstein, y el titular del Indec, Marco Lavagna.

Los argumentos argentinos respecto a la necesidad de un cambios en el acuerdo tiene que ver con el impacto de la sequía que derivó en los incumplimientos de la meta de déficit fiscal y de acumulación reservas del primer trimestre.

El objetivo más importante es que el FMI gire el desembolso de u$s 4.040 millones correspondiente a la revisión de junio, la quinta del programa, a pesar del incumplimiento en los criterios de desempeño que evalúa el organismo antes de aprobar los fondos. También pretenden adelantar los giros previstos para las de septiembre y diciembre, que suman otros u$s 6.740 millones.

A cambio, el Gobierno nacional ya subió la tasa, aceleró el ritmo de crawling peg y endureció el cepo importador para los servicios. Cerca de Massa confían en que el apoyo de Estados Unidos, que observaría al ministro como un aliado frente al avance chino en la región, es la llave del éxito en las negociaciones en curso.

El Ejecutivo necesita imperiosamente reforzar las reservas netas del BCRA. La lenta liquidación del dólar agro, que fue cero el miércoles y repuntó al final de la semana, permitió revertir el saldo en el Mulc a positivo, aunque el rojo sumó el récord de u$s 2.917 millones en lo que va del año.

En Economía esperan que los ingresos por el incentivo exportador sean altos esta semana, en la que hay que afrontar pagos con el Fondo por casi u$s 700 millones a los que se sumará para la próxima otro monto similar. Massa trabajó este fin de semana para cerrar nuevos préstamos con la CAF y el fondo soberano saudí. También analizó un informe reservado elaborado por Rubinstein, en el que se proyectó de manera “preliminar” que las reservas netas ascenderán a u$s 3.200 millones al 30 de junio. Todavía faltan dos meses y no es un saldo tan significativo, a pesar de que sería un crecimiento de cinco veces el nivel actual.

Los analistas y el Gobierno coinciden en que las tensiones sobre los dólares paralelos que se vivieron la semana pasada serán más fuertes a medida que se acerquen las elecciones. La brecha cambiaria superó el viernes el 100% después de casi siete meses y, si bien se encuentra lejos de los niveles de crisis de mediados del 2022, tendrá incidencia en la inflación. Mientras, el mercado de dólar futuro refleja una mayor cobertura de los inversores ante una posible devaluación brusca y descontrolada tras las PASO.