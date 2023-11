Los dilemas de la industria argentina frente al dólar y la escasez de insumos

La industria nacional, a días del balotaje no está pasando por un buen momento. En diálogo con Metaverso, de Ciudadano.News, el vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Marcelo Urribaren, habló sobre la realidad del sector y puntualizó por qué Argentina no es productora de insumos pensadas para el comercio exterior.

A pesar de que el dólar blue marca la tendencia de los precios en las góndolas, no pasa lo mismo a la hora de comprar insumos para producir. A causa de que el valor de la reposición de materia para producir se cotiza al valor oficial de la moneda extranjera. "El valor de reposición es en el mercado formal e influye más el dólar MEP o CCL. Porque si no hay que sacar los pesos de la cuenta, ir a comprar el dólar billete y guardarlo en un colchón y eso en este mercado formal de importaciones no tienen tanta incidencia. Eso son mercados especulativos que tratan de reservar valor en el billete", expresó.

"El mercado del blue, que es el mercado chico está regulado para aquellas personas que están tratando de tener ahorros o mercados más grandes como cuevas, pero no es el mercado que regula la importación porque es informal", señaló.

Pese a que las empresas nacionales exportan sus productos en valor de cotizaciones extranjeras, el mito es que en sus reservas poseen dólares, cuando en realidad posee pesos y se desvalorizan producto de la inflación. "No, recibís pesos, cuando exportas no recibís dólares. Es más, cuando uno compra para poder importar uno no pone los dólares en la cuenta, uno deposita pesos y es el Banco Central el que pone los dólares. De la misma manera, cuando cobrás en el comercio exterior los dólares, es el Banco Central el que se queda con los dólares y te da pesos", explicó.

"El mercado oficial de dólares está totalmente regulado por el Banco Central. Uno no ve dólares oficiales, no existe el dólar físico oficial y está regulado por el Banco Central, lo que es un problema. Porque uno debería depositar dólares para poder importar y cuando se cobra debería ser en dólares. Eso le quitaría, ese peso enorme que tiene el Banco Central cuando tiene escasez de divisas", argumentó.

Por otra parte, Urribaren contó una de las causa de por qué Argentina no es productor de insumos para producir en la industria. "El 60% o 70% de los insumos son importados. Argentina es un país pequeño, en los commodities, los insumos de producción se producen en los países de más cantidad de personas porque quieren tener cercanía con el mayor consumo. Todo lo que es automatización, se produce afuera y lo que no se produce en China se produce en los grandes países. Nuestro país no es un productor de insumos globales y no lo puede ser por el tamaño demográfico que tenemos", cerró.