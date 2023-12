Las expectativas de los industriales pyme frente a las políticas del nuevo gobierno

Mariano Guizzo, presidente de Asinmet (Asociación Industrial Metalúrgicos de la Provincia de Mendoza), habló en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, donde analizó la situación del sector y cuáles son las expectativas frente a las políticas del nuevo gobierno que encabezará Javier Milei desde el 10 de diciembre.

“Se viven momentos de incertidumbre y eso aplica para todos, en el caso industrial, venimos con una manera de trabajar desde hace muchos años en donde hay una promoción de esa industria nacional y donde la industria es la que genera valor y empleo de alta calidad”, afirmó el empresario.

Y agregó: “El objetivo o mirada que tenemos es ir hacia una industria con aperturas y con acuerdo de libre comercio con algunos puntos particulares. La alianza se dará con Brasil, con los países que son más importantes para nosotros en intercambios comerciales, pero es un proceso que ha empezado y no será corto, sino más bien a mediano plazo”.

- El presidente electo ha manifestado que quiere que las empresas compitan entre sí, ¿están en condiciones de hacerlo?

-Depende, el competir entre sí lo hacemos constantemente, el problema es que hoy nosotros compramos el acero inoxidable a 16 o 18 dólares el kilo y en el mundo se paga entre 3 y 5 dólares el kilo, pagamos 4 o 5 dólares el acero de carbono y en el mundo se paga entre 1 y 5. Esas distorsiones del insumo principal de una actividad metalmecánica que es transversal a toda la economía hace que sea muy complejo competir. Una vez que la macro se ordene y los precios relativos de las cosas sean razonables y sean competitivos en el mundo, el segundo paso sería cómo hacemos las empresas para acceder a esa misma tecnología y empezar a competir en el mundo, pero tiene que ser un proceso paulatino y es lo que venimos escuchando hasta ahora.

-Una de las claves es, por ejemplo, bajar el Impuesto de Ingresos Brutos.

-Al gobernador electo Alfredo Cornejo le planteamos el tema de Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, en algunos fue más permeable, dijo que todo lo quiere analizar, que entiende la situación. Nosotros entendemos que Ingresos Brutos impacta mucho más que Impuesto a las Ganancias, pero también entender que para que esto sea razonable tiene que haber un pacto federal en donde todas las provincias tiendan a eliminar Ingresos Brutos.

- ¿Cómo viene Mendoza con el tema exportaciones y empleo?

-Con el tema de empleo, Mendoza viene estancada desde hace más de 10 o 12 años. No podemos generar más empleo privado y lo que Mendoza tiene que discutir es cómo hacer para ampliar la torta. Los vectores de crecimiento siempre fueron el petróleo como el que empujó esto y el petróleo hace como 10 años que viene con un estancamiento de producción y no hay política en el largo plazo en el área convencional; en el área minera sabemos que todavía está frenado, pero creemos que Potasio Río Colorado si se reactiva puede ser un puntapié inicial y mostrar a la sociedad que se puede hacer minería sostenible cuidando el medio ambiente. Hasta que estos dos vectores no crezcan, el empleo privado no está. En cuanto a exportaciones, en el caso de metalmecánica, IMPSA era un motor de esto y hace muchos años que no lo es y traccionaba muchísimo en exportaciones y vemos que venimos perdiendo nuestro terreno porque las condiciones para salir afuera no han estado y se han deteriorado rotundamente porque hoy no somos competitivos hacia afuera. La realidad económica ha hecho que nuestros bienes no sean competitivos, por más que la mano de obra no es cara, pero viene en aumento. Esto hace que nuestras exportaciones bajen, ingresen menos dólares al país y también Mendoza pierda terreno en la porción de Producto Bruto de todo el país, entonces, la situación es crítica.