La disminución del consumo y la recepción de dólares están cambiando el panorama comercial minorista

Pérdida de la capacidad de compra:¿cómo reactivar el consumo en Argentina, qué hábitos de consumo cambiaron los argentinos con la crisis?. Las ventas en supermercados cayeron un 22,6% interanual en agosto, según la consultora Scentia.

Una de las nuevas modalidades es la recepción de dólares en pago de compras habituales en grandes centros de compras. En este caso se incluyen los rechazados billetes de cara chica.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) buscó indagar en las causas y dialogó a Miguel Calvete, presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo (INDECOM) , quien expresó: "Lo de recibir dólares es una medida de marketing de un mayorista muy buena por sí porque estamos todos hablando de eso pero más allá de eso, hay que ver quién tiene dólares de cara chica y mucho menos cara grande".

Dólares sin diferencias

"Hemos hecho un relevamiento que nos da una caída en empleo formal privado de 19,4% interanual, si vamos al gran universo, casi un 50% de nuestra economía es informal y ahí vemos que aquellos que no tienen o representación gremial, no negocian paritarias o están fuera de la economía formal, donde incluyen también jubilados y pensionados, porque más allá de la fórmula que actualización que ahora tienen han tenido una caída de su capacidad de compra de casi 28% interanual.

"Ni hablar los trabajadores del Estado donde los aumentos fueron siempre por debajo de los niveles de la inflación, eso generó un cambio en el consumo que lo hemos reflejado en una compra mucho más planificada, mucho más racional por parte del consumidor y se ve también reflejado en la cantidad de ticket de cada supermercado, sea grandes cadenas, cadenas del interior del país o almacenes, supermercados chinos, despensas de barrio, que conocemos como puntos de compra de cercanía".

Grandes y chicos

"En mayor o menor medida las grandes cadenas han tenido una caída de casi 18% de ventas o igual cantidad de ticket con una caída muy grande en el promedio de ticket y en el caso de los puntos de venta de cercanía estamos al torno al 13% promedio pero eso viene acompañado de caída en bienes de consumo masivo, alimentos, bebidas, higiene, limpieza pero también en los sectores medios hemos visto que se ha deteriorado mucho no solo en compras y bienes durables, indumentaria, calzado, etc., sino también servicios, medicina prepaga, educación privada, seguros de vehículos, temas que son patrimonio de clase media que hoy también lo vemos afectado".

Opción por las segunda marcas

"El presidente nos vino planteando ya desde la campaña que una vez logrado el equilibrio fiscal, que ya se logró prácticamente en un tiempo récord, cuatro o cinco meses de gestión, ese equilibrio fiscal obviamente a un costo de una retracción a la recesión muy fuerte, pero con eso lo que logró también frenar junto con el déficit fiscal fue frenar una hiperinflación incipiente que la estábamos viendo desde noviembre, diciembre, enero de este año".

"Es un logro importante por parte del gobierno pero por otro lado, el gobierno también habló de 24 meses, recién han pasado 8, tenemos niveles de ansiedad y de expectativa muy bajos y eso hace que la gente que esos niveles de expectativas los vuelque en una disconformidad, que no se refleja en los índices de aprobación del presidente".

"Por otro lado, cuando el presidente dice el salario le está ganando a la inflación, no se nota, en tu bolsillo, el mío, en la gente de a pie es imperceptible pero sí en empleo formal privado efectivamente están reducidos 0,5% y 1% por sobre los niveles de inflación, ahora, tengamos en cuenta que venimos de una caída de 20% o sea, para igualar eso necesitaríamos si no se dispara ninguna variable económica, unos 20 meses y el presidente habló de 24 meses. Sé que no está ocurriendo nada que no lo haya anunciado".

Primeras y segundas marcas

Caída en indumentaria

Sobre los consumidores que han dejado de consumir productos muy publicitados señaló: "El cambio de hábito ya viene desde hace tres o cuatro años donde segundas marcas, terceras marcas y marcas blancas se vienen aumentando, tenemos entre 20% y 15% de diferencia de precio, y en muchos casos hay muchas segundas marcas que son marcas satélites que pertenecen a grandes compañías y de hecho, cuando entras a un supermercado prácticamente el 50%, 48% de lo que consumimos pertenece a 35 grandes compañías, el otro 50% pertenece a más de diez mil pymes.