Pablo Goldin, economista, director de Macroview, conversó con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News), y esto nos dijo sobre las alternativas de Luis Caputo y la economía doméstica, en sus tratativas con el organismo multilateral de crédito.

¿Cómo ves la negociación por un préstamo ampliado con el FMI?

“Al FMI sabemos que le debemos un montón de plata, todavía le seguimos debiendo los 40 mil millones de dólares originales que nos prestaron en 2018. Muy difícil que el Fondo nos preste más plata adicional a los 40 mil que ya debemos, porque le debemos demasiado. Entonces más allá que con este presidente, con el ministro de economía, el Fondo se lleve mejor que con el presidente y el ministro anterior, más allá que la política económica actual parece cumplir más a tono y en orden lo que generalmente postula el Fondo Monetario para los países, también parece que plata nueva, fresca difícilmente en este momento Argentina logre”, explicó el economista.

Pablo Goldin

“Peor todavía si le vamos a pedir plata para levantar el cepo, porque si vos vas al Fondo y le decís a la gerente, dame 20 mil millones de dólares para que sea fácil levantar el cepo, ¿qué significa?, significa que, por las dudas, dame la plata por si levanto, libero el dólar, levanto el cepo, me piden dólares en el mercado y tengo que salir a vender dólares, por eso traigo la plata del Fondo. El FMI no te va a dar plata, un cheque en blanco para que levantes el cepo, por si acaso, te demandan dólares y vos gastes los dólares del Fondo. Eso no va a pasar. Así que creo que está bien que el ministro de Economía viaje, está bien que haya buen vínculo con el Fondo, porque le tenemos que devolver la plata que le debemos, por eso hay que tener un acuerdo nuevo”.

“El acuerdo que venimos trabajando de la época de Martín Guzmán y Sergio Massa vence ahora, dentro de unos meses, y hay que tener un acuerdo nuevo para ver cómo sigue la historia y como le seguimos pagando al fondo. Si en el camino aparece alguna ventanita donde aparezca alguna plata fresca, bienvenida sea, pero no creo que haya que pensar la política económica de la Argentina en los próximos 2 o 3 años con plata fresca del Fondo”, dijo Goldin.

Desde la mesa: “Por otro lado, Milei se comprometió a estar en el Foro de Llao Llao; empresarios que pueden invertir y desarrollar mercados a partir de las reglas de juego que propone este gobierno”.

¿Cómo se ve ese camino de desarrollo?

“Por ahora, lo que se plantea el presidente y su equipo económico es controlar y bajar la tasa de inflación, y para lograrlo, lo que está implementado hasta ahora, o por lo menos en estos meses, es una política restrictiva, muy apretada, de cerrar las cuentas del piso de gobierno y que el Banco Central emita poquita plata para lograr bajar la inflación. En ese contexto, con ese apretón monetario tan fuerte que llega al bolsillo de todos, también se siente la macroeconomía en general, lo que estamos teniendo y por lo que estamos atravesando en todo el país es una fuerte recesión, va cayendo el consumo y se siente en los mostradores, en las ventas, en la calle, no lo sufre tanto el campo, porque el año pasado lo sufrió con la sequía y ahora está con un poco más desahogado y oxigenado porque hubo buen clima, eso no lo sufre la minería porque está en buenos negocios, no lo sufre la energía porque está Vaca Muerta, pero la industria, el comercio, la construcción, el turismo, el transporte está atravesando una recesión de las fuertes”.

“Con esto quiero decir, que el desarrollo de este programa, el crecimiento con este programa económico, así como estamos ahora, es una asignatura, diría, no de este año. Acá todos están abocados a bajar la inflación con este contexto, con este esquema económico de apretón fiscal y monetario bien ortodoxo; es un camino que puede ser largo. La inflación va a bajar, si uno persevera con este esquema, la inflación va a bajar; la pregunta es a qué costo en términos de retracción del consumo y en qué momento esta retracción del consumo toca piso y empieza a darse vuelta. Eso no será pronto. Este año hay que pensarlo, como de reacomodamiento de cosas”, sostuvo el economista.

Desde la mesa: “En el informe sobre perspectivas globales del FMI se estimó que Argentina, este año, sufrirá una caída del PBI del 2,8%.

¿Qué ocurre con el pronóstico para el 2025 con un crecimiento de un 5% y una suba de precios de 45%?

“Esa es la visión del Fondo de cuando hace su presentación, de cómo percibe a todos los países del mundo y le pone números a sus expectativas, que a veces están bien, a veces mal. Comparando con esos números, creo que este año posiblemente podamos tener una contracción mayor de la actividad, y a lo mejor tener una tasa de inflación menor. Es una posibilidad. Lo que pase el año que viene, al día de hoy, en Argentina es muy a largo plazo; nadie puede saber lo que va a pasar en el 2025 y estamos sujetos a muchas incertidumbres y desafíos económicos, y políticos, así que creo que estamos en el medio de una travesía que es larga, estamos ante meses muy decisivos políticos y económicos”.

“Creo que la tarea del gobierno hoy es abocarse a bajar la inflación lo más que se pueda y, a partir de ahí, empezar a oxigenar el nivel de actividad y el consumo. No me animo a poner un número de la actividad económica del año que viene, va a depender de muchas cosas que van a ocurrir en el camino, creo que es un partido abierto”.

¿No hay otra forma de salir del cepo?

“La salida del cepo va más allá respecto a si tenemos alguna ayuda internacional, si tenemos alguna ayuda financiera es mejor. No es condición necesaria tener alguna ayuda financiera internacional”.

“Planteo esto”, continuó Goldin, “Creo que, para salir del cepo, podés salir mañana a la mañana, o sea liberar el dólar cuando abren los mercados a las 10. Acá la pregunta es como salir bien del cepo, o sea, cómo salir del cepo y liberar el dólar y que sea parte de una estrategia de estabilización y normalización de la economía y que no sea retroceder cinco casilleros”.

“Para salir del cepo ordenadamente y liberar el dólar, tienen que darse por lo menos 10 condiciones, una lista que habría que cumplir o más o menos cumplir. Digo las más relevantes: uno, tenés que mostrar, al igual que en enero, febrero y quedaría por ver el mes de marzo, que el gobierno no le pide más plata al Banco Central para financiarse. Eso lo tenés que seguir mostrando con el tiempo y mostrar algo duradero; porque imagínate que levantas el cepo mañana y liberas el dólar y en abril, mayo, junio, julio, otra vez tenés déficit fiscal y empezás a pedirle otra vez al Banco Central que enchufe la maquinita de nuevo para emitir pesos; no sería nada bueno tener todo liberado y el gobierno otra vez con déficit fiscal”.

“Dos: parece muy comprometedor liberar el cepo o liberar el dólar con tasas de inflación, como la que tenemos ahora, creo que tiene que bajar más la tasa de inflación como para que esté con más posibilidad de liberar el dólar y así levantar el cepo; todavía para eso falta”.

“Tres: no podés levantar todas las restricciones al dólar cuando hay muchas dudas respecto al comportamiento de esa moneda: ¿Que si lo vamos a poder sostener solo 2 o 3 meses?, ¿No se está poniendo demasiado barato?, ¿No se está poniendo poco competitivo?; imagínate que liberas todo, abrís todo y todo el mundo percibe que el dólar está barato; entonces, van y te compran todo y se vuelve a poner todo inestable”, dijo Goldin.

“Cuatro: no me animaría a liberar el cepo cuando todos sabemos que no se están normalizando los pagos de importaciones. Vos le preguntas a cualquier empresa mendocina o del país si está pudiendo pagar normalmente sus importaciones y te va a decir que sigue pagando a cuentagotas, entonces hasta que no normalices ese pago de importaciones, esa demanda de dólares y no veas cómo funciona ese mercado con el pago de importaciones normalizado, creo que no sería conveniente liberar todo porque nos podemos pegar un susto”.

“Son varias las cosas que hay que ir cumpliendo, que con el tiempo espero que se cumplan y esto va a hacer que la economía esté más madura para liberarnos del cepo y los controles. No creo que sea hoy, no creo que sea el mes que viene, creo que es una cuestión que va a llevar un tiempo, y lo vamos a ir haciendo a medida que vayan pasando los meses y vayamos cumpliendo con todas estas cosas”, reflexionó el entrevistado.

