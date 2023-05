El Dólar Soja III sumó US$ 4.027 millones, 20% por debajo del objetivo del Gobierno

El agro liquidó US$ 440,75 millones, la segunda mayor venta de divisas desde que se lanzó la tercera edición del Programa de Incentivo Exportador (PIE), que terminaba este miércoles 31.

Gracias a este volumen inusual, el Banco Central liberó pagos para importaciones, en particular de energía para este invierno, y consiguió comprar US$ 82 millones. Con la prórroga que este lunes confirmaron a las exportadoras, el PIE que iba a terminar hoy se extendería hasta el 2 de junio, según detalla BAE.

El campo y las economías regionales aportaron esta jornada, una cifra prácticamente inédita en la edición más extensa del PIE, valor solo superado por los US$ 574 millones del 13 de abril.

Con esto, en los 34 días hábiles que acumula este dólar-agro, el agro lleva liquidados US$ 4.027 millones, monto menor al objetivo de US$ 5.000 millones, meta que también se vio afectada por la fuerte baja en los precios internacionales de los cereales y oleaginosas.

De allí, que el Gobierno avaluó compensar los dos feriados cambiarios de la semana pasada, extendiendo el PIE hasta el viernes.

Pese al alto volumen operado, el Banco Central compró solo US$ 82 millones al priorizar la cancelación de importaciones de energía por US$ 160 millones y liberar pagos a demás importadores, con los que solo en abril se endeudó en otros US$ 370 millones. Con las compras de este martes, suman USD 401 millones las divisas adquiridas a lo largo de mayo, prácticamente la mitad de los USD 784 millones de igual mes del 2022 y una fracción menor de los USD 2.089 millones de mayo del 2021.