'Dólar Vaca Muerta' y bono para informales: ¿cómo impactan en la finanzas públicas?

En el marco de las nuevas medidas del Ministerio de Economía, entre las cuales se destacan el bono para trabajadores informales y el nuevo dólar “Vaca Muerta”, se desconoce hasta el momento que impactos fiscales generarán las medidas del titular de Hacienda y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa. Por esto, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, decidió entrevistar al economista Martín Burgos.

-Sergio Massa, desde las PASO, fue anunciando muchas medidas, ¿de dónde sale todo este dinero?

-El impacto más importante fue Ganancias, que representa 1% de reducción de impuestos, pero creo es una pregunta que habría que hacer a los candidatos porque todos están planteando la reducción de impuestos. La sociedad está pidiendo en función de cómo se votó en las PASO y de parte de Sergio Massa es una buena lectura de lo quiere la gente. Ya que quiere pagar menos impuestos y es lógico que se vaya por ese lado.

-Es imposible hacer futurología en Argentina, pero ¿qué puede pasar económicamente en el país una vez estas medidas hayan transcurrido y las elecciones?

-Depende del resultado de las elecciones, y si llega a ganar Javier Milei en primera vuelta, ahí se va a complicar para todo el mundo porque estamos ante un candidato que dice que va a dolarizar la economía, política muy discutible.

-La calle habla y se escucha decir que después de las elecciones, el dólar se va a disparar…

-Hay que remarcar dos cosas: entró la plata del FMI, lo cual hace posible todo esto que está haciendo el Gobierno. Lo segundo, el Banco Central viene ganando reservas de a poquito. Además, se está proyectando hacia el futuro una buena cosecha para el 2024 y sustitución de importaciones de Vaca Muerta, y excedentes que ya empezarán a aparecer. También importante mencionar que el Gobierno no hizo devaluación durante los cuatro años, a pesar de todo lo que vivimos. Sí fue incrementando de a poquito del dólar, la única devaluación que hizo fue post PASO y la hizo por el FMI, pero si fuera por el Estado no la hacía porque no cree que eso arregle nada. Esto no es política del Gobierno, como sí lo era con Mauricio Macri, que tuvimos tres devaluaciones.

-A pesar de las críticas de Juntos por el Cambio, ¿cómo juega el 'dólar Vaca Muerta'?

-Es un incentivo para mejorar las exportaciones y sirve un montón. Si ellos exportan más, les sirve a la Argentina un montón. Después, quisiera usar lo que decía Carlos Melconian del famoso 'dólar fideo' y el 'dólar Miami', finalmente esa idea de que haya esos tipos de cambios, uno para incentivar mejoras en el sector externo y otro para desincentivar la inflación a nivel local. Me parece que de eso se trata, sería importante que en surtidores no haya efecto. Es decir, que no se traslade a nivel del consumo interno de los precios, si eso se logra y se logra a la vez mejor exportación y que no impacte en el precio interno, será una buena medida.