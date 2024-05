Los argentinos acostumbrados a las sucesivas disparadas del dólar ahora observan cómo la moneda norteamericana se mantiene mucho más tranquila, lo que despierta el interrogante de si el tipo de cambio con el que se mueven muchas de las variables y de las relaciones económicas y financieras del país no se encuentra atrasado. Si bien para la mayoría de la gente el aumento del billete verde significa traslado a los precios, su desequilibrio con respecto a otras divisas perjudica a los exportadores y frena el flujo peoducto de las ventas al exterior.

Con el fin de recabar información y análisis Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por la 91.7) entrevistó al consultor y analista financiero Fernando Galante, quien apuntó a que hay que tener en cuenta desde qué punto se parte para hacer alguna consideración.

Enfatizó al estado en que quedaron las cuentas fiscales y la situación del Banco Central atribuyéndole los resultados al manejo del ex ministro de Economía, Sergio Massa, y a su pretensión de erigirse como presidente de la República.

“Obviamente al gobierno hay que reconocerle que en esos dos frentes ha hecho un trabajo sorprendentemente rápido de saneamiento de las cuentas y todavía le queda mucho trabajo por hacer porque el punto de partida es muy, muy malo y en eso se encuentra trabajando, después podemos discutir si nos gusta más o menos la forma, la realidad es que no había otro camino, era ese camino o una crisis de desastre a la que nos tiene acostumbrados la Argentina", remarcó Galante.

El entrevistado elogió que el Gobierno se haya hecho cargo del tema atacando al déficit fiscal en el ámbito del Banco Central "evitando que cayéramos en una hiperinflación severa".

Uno de los interrogantes más urgentes es por qué el sistema financiero cumple el papel para el que está creado, dar crédito y financiar la producción y dinamizar el movimiento económico.

Galante reflexionó: "nos olvidamos que esto es nuevo, llevamos cinco meses de gobierno con lo cual estamos recién empezando un proceso de corregir vicios muy profundos de la economía argentina donde llegamos a niveles ridículos donde los bancos habían desarmados sus áreas de análisis de riesgo porque como no les prestaban a las empresas, no financiaban proyectos productivos, no estaban acostumbrados a eso, las habían desarmados, si el juego era muy sencillo, era prestarle al estado y nada más entonces, ahora los bancos tienen que rearmar eso, tienen que volver a acostumbrarse a operar en una economía normal y hasta a los empresarios también les pasa la misma situación, donde venían tan acostumbrados a que las reglas de juego y los incentivos perversos los ponía solamente el sector público, que también hay que acostumbrarse a jugar este nuevo partido, con nuevas reglas de juego, que se parece más a lo que existe en el resto del mundo, a las que funcionan en el resto del mundo pero claramente nosotros no estábamos acostumbrados a esto".

Finalmente el entrevistado aseguró que el cambio llevará tiempo pero hay indicios positivos y puso el ejemplo que ya hay empresas que están siendo convocadas por uno o más bancos para ofrecerles créditos.