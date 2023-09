Massa lanzó el ‘dólar Vaca Muerta’ para mejorar liquidación de divisas y desalentar una posible corrida

Tras una recorrida por Vaca Muerta y a menos de un mes de las elecciones, el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó este martes un programa de incentivos a exportadores de gas y petróleo que les permitirá contar con un 25% de divisas de libre disponibilidad para cambiar en el mercado financiero.

Esta iniciativa, similar al dólar soja IV, que termina este viernes, tiene como objetivo acumular unos US$ 1.200 millones en los próximos 60 días. Además de sumarle divisas a las reservas en la previa electoral, para poder seguir interviniendo en las cotizaciones financieras, el programa servirá para seguir generando oferta exportadora en el CCL, que viene metiendo presión. Massa afirmó también que se trata de un incentivo para la llegada de más inversiones en el sector, según detalló BAE.

"Tomamos la decisión de reconocer el 25% de lo que exporten y traigan a la Argentina a valor de dólar CCL para que aumente la inversión en los próximos 60 días, que garantiza el empleo y que sigamos adelante con las obras. El trabajo de ustedes va a permitir que aquellos que especulan antes de las elecciones se encuentren con un aluvión de oferta en el dólar CCL y ya no puedan especular con los resultados electorales", enfatizó el ministro y candidato presidencial de Unión por la Patria.

El dólar soja, un esquema similar al ahora anunciado por Massa para petróleo y gas, se implementó a principios de septiembre, no sólo para incentivar la liquidación de granos, sino para que parte de esos dólares sirvieran para contener las cotizaciones financieras en un contexto de escasez de reservas y de incertidumbre de cara a las elecciones.

De este modo, a través del dólar Vaca Muerta, Massa aspira a que ingresen alrededor de US$ 1.200 millones en dos meses: US$ 900 millones al MULC, que todavía tiene un dólar mayorista a $350; y US$ 300 millones que vayan a contener al CCL, que este martes anotó una nueva suba de 1,8% para cerrar a $775,52.

El ministro reivindicó al sector energético como la “segunda turbina de la economía” y una puerta de entrada para “el ingreso de los dólares que la Argentina necesita para hacer fuerte la moneda”.

Al respecto, la secretaria de Energía, Flavia Royón, hizo hincapié en el repunte que tuvo este año la balanza comercial energética: "Con la infraestructura que se está llevando adelante, la balanza energética pasó de US$ 4.500 millones negativos el año pasado a ser este año levemente positiva en US$ 100 millones y el año que viene va a ser positiva en US$ 3.800 millones".

Massa recorrió el oleoducto Vaca Muerta Norte, que se encuentra en su tramo de final de construcción, en la zona de La Amarga Chica en Neuquén, junto al gobernador, Omar Gutiérrez; el mandatario electo, Rolando Figueroa; su par de Río Negro, Alberto Weretilnek; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; la secretaria de Energía, Flavia Royón; y el presidente de YPF, Pablo González.

A partir de su habilitación, se ampliará en un 50% la capacidad actual de transporte de petróleo de la Cuenca Neuquina y se podrá aprovechar al máximo el potencial exportador a Chile, permitiendo un mayor ingreso de dólares al país.