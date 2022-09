Dólar soja: "El Banco Central los compra caro para después venderlos barato"

El ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, anunció un nuevo “dólar soja” para acelerar la venta de esta oleaginosa. Se trata de un programa de adhesión “voluntaria” por parte de los exportadores, por el cual el valor de pizarra del grano, que hoy ronda los $53.000 la tonelada, pasará a más de $70.000, una mejora de más del 32%. Para los productores, en tanto, significará un tipo de cambio a $200, un salto de más del 37% sobre el valor actual oficial.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Fernando Marengo, economista jefe de Arriazu Macroanalistas y BlackTORO Global Investments, habló sobre sus conclusiones sobre el dólar soja y manifestó: "Un Gobierno necesitado de divisas para fortalecer las reservas, que dentro de la medida es una incógnita en cómo reaccionaran los sectores más heterodoxos, por lo que se le reconoce el tipo de cambio superior al resto de la economía, al sector productor de soja".

"Al mismo tiempo que se está llevando adelante un ajuste fiscal que va a tener consecuencias sobre los salarios reales, planes sociales en términos reales, jubilaciones, van a empezar a llegar facturas de luz, gas, agua elevadas y la gente empezará a sentir su impacto, que pondría en duda cuál será el impacto de la medida porque si bien es un aliciente poder liquidar dólares a 200 pesos por dólar, la pregunta es ¿el que no vendía, por qué no vendía?, ¿era un problema de tipo de cambio o de que no necesita la liquidez en este momento o es un problema que no está consiguiendo los insumos que debería comprar?, creo que hay una combinación de todo, hay gente que especula entonces, no tenés incentivo a vender, pero si vendés no tenés claro qué hacer con esos pesos en la medida que no consigas los insumos que necesitás".

Además, "es una medida bastante rara porque el Banco Central está comprando dólares caros para después venderlos barato, con lo cual la medida para adjetivarla es rara, comprar dólares a 200 pesos para después venderlos a 130, como negocio no sería el mejor negocio".

“Dejemos de lado la justicia o injusticia de la medida, tratemos de analizarla lo más fríamente posible. Todo el basamento de la medida es que el Banco Central tiene pocos dólares y necesita conseguir, es el fundamento exclusivo y para conseguir dólares está dispuesto a pagar 200 pesos por algo que después vende a 130, porque si no, no tiene justificativo ni desde los otros sectores exportadores, lo comparto, uno podría decir que no tiene justificativo tampoco desde el sector social, porque va a decir está tirando la plata, comprando caro para vender barato al mismo tiempo que sube la electricidad, el gas, el agua".

Entonces, "si uno trata de interpretar la medida, la única interpretación que tiene es que el Banco Central necesita dólares, entonces, después pagará un sobreprecio".

Al consultarle si el momento en que se toma la medida está relacionado justo días antes de la gira de Sergio Massa por Estados Unidos, que también es una forma de mostrarle al FMI que están siguiendo la letra del plan, Marengo dijo: "Claramente, Massa está empezando un viaje que no le resultará sencillo, porque lo que tiene que hacer cuando llegue es dar explicaciones".

Por lo tanto, "la finalidad de buscar, fortalecer las reservas debe tener como objetivo mostrar buena predisposición ante los organismos internacionales de crédito, al mismo tiempo que muchas veces desde afuera se piden devaluaciones del tipo de cambio para poner en caja la situación doméstica interna, y si va mostrando que va comprando dólares, le sacaría presiones de organismos de provocar una devaluación al tipo de cambio oficial", completó.