Mañana se conoce la inflación y esperan cerca de un dígito

El viernes 12 se dará a conocer oficialmente el dato de inflación de marzo por parte del INDEC, que llega en medio de una desacelaración en el alza de precios.

A partir de los datos relevados por distintas consultoras, las fuentes privadas estiman que el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor se ubicó apenas por encima del 10 por ciento, y algunos de los que realizan relevamientos, incluso, la ubican algo por debajo de ese nivel.

Es un dato clave para el gobierno, que necesita reducir las expectativas inflacionarias y mostrar algunos resultados en su lucha contra la suba de precios en momentos en que los reclamos arrecian y los bolsillos flacos son tema de conversación cotidiana.

En este marco, la consultora el IPC-ESEADE registró una suba mensual del 9,9% en marzo, y según el indicador elaborado por esa casa de estudios, "se consolidaría a la baja la tendencia de la inflación. De confirmarse este dato, la inflación volvería a ser de un dígito", indicó el informe.

Si se discrimina, el rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas -el más sensible, sobre todo para los sectores de bajos ingresos, porque es de lo que no se puede prescindir- avanzó un 16,1% mensual, pero concentrado en las primeras dos semanas del mes, para luego estancar su avance, indicó el estudio.

En lo que respecta a la inflación interanual, ésta se ubica en el 284%. "Estimamos que el año cerrará en torno a un 200% interanual en diciembre", concluyeron.

Si se toma como referencia lo que marcó el relevamiento propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aumentó a 13,2% en marzo, informó la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña, lo que marca una desaceleración contra el 14,1% del mes anterior, pero está bastante por encima de las expectativas oficiales.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 17,9%, y Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 11,0%. Salud subió 16,9% por ajustes en las cuotas de la medicina prepaga. El principal impulso estuvo en educación, por el inicio de clases y la fuerte suba de cuotas, que llevó el ítem a 36,8%.