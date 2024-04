Blanqueo: claros y oscuros del régimen de Regularización de Activos

Fernando López Chiesa, tributarista, socio de Lisicki Litvin & Asociados, dialogó con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News), refiriéndose a lo que acontece con este nuevo capítulo de blanqueo:

“Este es un blanqueo tanto para bienes como para efectivo, para cuentas en el exterior, cuyos bienes estén exteriorizados al 31 de diciembre del 2023. Esto significa que cualquier persona, empresa, incluso hasta un no residente que tenga bienes en Argentina, puede exteriorizar y empezar a regularizar esto y se le va a perdonar haber ocultado ese bien años anteriores. El objetivo es que hagamos una especie de borrón y cuenta nueva y a partir del momento que se reconocieron estos bienes, comenzar a tributar los impuestos pertinentes”.

López Chiesa continuó: “Esto tiene como distintas etapas de implementación, pero cualquier persona que entre en el blanqueo hasta con 100 mil dólares va a ser gratis. La única condición que sí me presento y tengo dólares debajo del colchón, voy a tener que depositarlos en una cuenta especial que se va a crear para eso, pero el blanqueo va a ser gratis. Eso se va a poder volcar al mercado financiero y obviamente se va a eliminar cualquier tipo de cuestión penal, cambiaria o fiscal por no haber cumplido con las obligaciones que hay”.

¿En esta oportunidad se va a poder rastrear el origen de los fondos?

“En general, los regímenes de blanqueo son como nosotros exteriorizamos el dinero a una determinada fecha y no se nos pregunta cuál fue el origen de eso, con excepción de aquellas actividades ilícitas, ligadas al narcotráfico, por ejemplo, tenencia de armas ilegales. Obviamente, esas actividades que están prohibidas. Esto o haber obtenido algún tipo de bien en el cual no he tributado impuestos, que, por una u otra manera, se ha inhibido la justificación de los fondos para adquirir esos bienes. Es lo que se conoce como comúnmente dinero negro, pero es una diferencia sustancial con lo que sería el dinero sucio”, explicó el tributarista.

¿Cómo lo tiene que instrumentar el gobierno para que toda la ciudadanía se anime a hacer este blanqueo?

“El régimen de blanqueo a mí lo que me permite es sacar a la luz un dinero que estaba oculto, permitirme blanquearlo, y poder hacer operaciones lícitas con ese dinero. Es decir, tenía plata debajo del colchón y ahora puedo comprar un inmueble, un auto y ese dinero va a estar justificado. Algunas entidades les van a pedir la justificación de esos fondos. O sea, si compro un inmueble, el escribano me pregunta ¿De dónde sacó los fondos? Si se deposita plata en el banco, se pide una declaración que indique de dónde vienen esos fondos”.

“Obvio que cuando me preguntas qué pasa con aquel contribuyente que siempre cumple en término, el que paga hasta el último centavo y que con esfuerzo cumple con sus obligaciones tributarias, siempre tiende a ser el perjudicado en esta situación, porque habiendo cumplido siempre, no tiene estos beneficios. La ley otorgaría un beneficio como contribuyente cumplidor, pero la verdad que no es muy atractivo del todo porque le descuenta solo el 0.25% de la tasa de bienes personales. Esto nos hace un poco replantear un tema más profundo, de cultura tributaria”, reflexionó el socio de Lisicki Litvin & Asociados.

“Creo que el proyecto debería haber sido más ambicioso en este beneficio para el contribuyente cumplidor, porque si no siempre el que posterga, el que oculta, termina siendo el gran ganador”.

¿Cuántos dólares tienen los argentinos bajo el colchón? ¿Están dispuestos a hacer este blanqueo?

El tributarista explicó: “Los números van variando, dependiendo la fuente, pero hoy en día estamos arriba de los 200 mil millones. La realidad es que lo que está impulsado este blanqueo, tiene que ver con el intercambio de información financiera con Estados Unidos, que es automático, desde el 2023 y esos reportes empezarían a llegar a la Argentina en septiembre de este año. Siempre, cuando hay un régimen de intercambio de información entre un país y el exterior, tiene que haber una ley de blanqueo, porque si hay algún ciudadano que no tiene esa cuenta en Estados Unidos declarada, debería tener la posibilidad de regularizar su situación de acá en adelante. Por lo tanto, un poco sobre lo que está fundado este blanqueo, es producto de este acuerdo que Argentina firmó oportunamente con Estados Unidos”.

Desde la mesa: “La impresión es que los gobiernos siempre han tomado este tipo de medidas para conseguir el ingreso de más dólares, pero también me queda la sensación que al final el mismo Estado termina premiando la evasión fiscal”.

¿Lo considera así?

“El objetivo de esto es tratar de terminar con la evasión fiscal. Desde el 2016 en adelante podemos ver que el sistema tributario es tan complejo que la gente sigue operando dentro de la informalidad. Entonces, desde el último blanqueo hasta ahora, se ha vuelto a generar una cantidad de recursos no tributarios que no están dentro del canal formal y que hacen necesario volver a plantear un sistema de blanqueo”.

“Se decía que el de 2016 iba a ser el último y que no iba a haber más blanqueo y hoy estamos discutiendo sobre un nuevo proyecto. Eso es lo que hace enojar a ese contribuyente que siempre se siente como una especie de tonto por haber cumplido con sus obligaciones. Esto es la esencia de un sistema tributario que tiene que cambiar de fondo y que este proyecto no apunta a una reforma estructural en cuanto a lo tributario. Hace falta revisar a nivel nacional, provincial y municipal la verdadera carga tributaria de los impuestos, para que este sea el último”, detalló el entrevistado.

Una vez transparentado el patrimonio, a través de una propiedad ,vehículos, etc. Se deberá empezar a tributar

¿Esto impacta sobre los demás tributos que ya están formalizados?

“El origen de esa plata, que, tal vez, haya sido generada en un negocio no declarado, en una venta de un comercio no declarado, solo va a pagar un impuesto específico en este blanqueo, pero una vez que regularice ese bien y que forme parte del patrimonio personal, empieza a pagar por la renta, por ejemplo, el alquiler. Entonces, si vos alquilás ese inmueble o se establece como bienes personales porque empezás a declarar ese inmueble dentro de tu patrimonio, terminará ocurriendo, que de acá en adelante todos los impuestos que recaigan sobre dicho bien, corresponde empezar a tributarlos”, concluyó Fernando López Chiesa.

Producción Periodística: Martín Gastagnaga – José Urrutia – Ulises Addamo