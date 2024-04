Los detalles del nuevo blanqueo de capitales propuesto por el Gobierno

El Gobierno nacional dio a conocer el borrador del proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, mejor conocido como paquete fiscal, que enviará al Congreso junto a la nueva Ley Ómnibus, e incluyó un blanqueo de capitales por el cual se podrán regularizar activos en el exterior sin penalidades y con alícuota 0% por hasta US$ 100.000.

Mariano Ricciardi, contador y director en BDI Consultora de Inversiones, contó en el programa Sin Verso, de Ciudadano News, los detalles de esta medida: “Este es el séptimo blanqueo con la séptima presidencia desde que está la democracia. Todos los gobiernos han hecho un blanqueo porque es la forma más fácil de que ingresen dólares y a su vez como te cobran un impuesto, algo recaudan”.

Y agregó: “Este blanqueo es hasta 100 mil dólares la tasa cero, más de 100 mil dólares la tasa es entre el 5% y 15%, hay tres etapas para entrar al blanqueo, septiembre, diciembre y abril 2025, depende de la fecha la alícuota será 5, 10 o 15%”.

—¿Con esos antecedentes, hubo muchos que decidieron blanquear sus capitales?

—Sí, porque estos blanqueos siempre vienen atrás con un escudo fiscal, yo te doy la posibilidad de blanquear, pero me tenés que asegurar que después no me va a caer la AFIP. El blanqueo fiscal es eso, que desde que ingresás al blanqueo todo lo que tenías para atrás se borra entonces, también en los blanqueos anteriores mucha gente ingresó no solo para blanquear plata, sino para limpiarse impositivamente para atrás porque tienen estos escudos fiscales.

—¿También se pueden blanquear otro tipo de activos?

—Sí, propiedades por ejemplo y ahí se creará una comisión que determinará que el precio sea razonable, ahí lo que valdría es el valor fiscal que son bajísimos con la escritura, que siempre se escritura por menos, y que no haya vivos que quieran blanquear por 50 mil dólares una casa que vale 300 mil, eso habrá que controlarlo también, porque hasta 100 mil no tiene costo, pero en el caso de los inmuebles hoy las valuaciones fiscales son irrisorias. También se pueden blanquear créditos, participaciones en fideicomisos, títulos, valores, acciones, es un blanqueo muy amplio, se ve una necesidad muy grande de que ingresen dólares.

—¿Cuántas son las personas que estarían en condiciones de blanquear?

—El blanqueo de Mauricio Macri fue el más exitoso en cantidad de montos que se blanqueó en el mundo, nunca hubo en otro país un blanqueo tan grande, así que, imagínate la informalidad que tenemos que el récord fue el último blanqueo de Macri donde incluso se pagaba 10% y la gente lo pagó y fue muy exitoso. En este caso que no se cobra esa tasa, hay incentivo mayor a blanquear, ahora, qué pasó con los que blanquearon la vez pasada con Macri, les prometieron que no iban a pagar Bienes Personales y a los dos años el Gobierno les aplicó una alícuota doble del 2,25%, que para tener una idea con un 2,25 en 20 años perdiste tu 50% de patrimonio en impuestos, es una locura. Entonces, creo que también habrá gente que tendrá cuidados en base a lo que pasó en el gobierno anterior.

—En aquel blanqueo de Macri blanquearon muchos familiares, algo que no se podía…

—Claro, esta vez pusieron que no pueden ingresar funcionarios públicos ni familiares de funcionarios públicos y no puede venir dinero de países que son considerados paraísos fiscales. Esto va de la mano del paquete de reforma fiscal que también incluye la reforma en ganancias, el aumento de Monotributo, la moratoria amplia, todo esto se discutirá la semana que viene en el Congreso, y hay que ver qué modificaciones se hace, qué se negocia. Creo tendremos dos semanas de negociación hasta que salga y después tendrá que salir.