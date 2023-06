Borenstein: "Argentina no vive en un mundo normal"

Si bien aún continúan las negociaciones, el Ministerio de Economía pagó US$ 1.900 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en forma de anticipo por los vencimientos de deuda por unos US$ 2.700 millones de este mes.

Andrés Borenstein, economista de Econviews, habló en el iMetaverso, de en Ciudadano.News, y explicó el contexto: “Lo que generó cierta inconveniencia es que el FMI nos adelantó plata en el 2022, trajo más de lo que se llevó, y en el 2023 se revierte un poco eso y justo cae ahora que en junio tenemos que pagar, en julio hay que pagar otro tanto y el FMI tiene que desembolsar una parte de lo que se va”.

Y agregó: “Argentina es un pagador neto en estos meses. Esta cantidad de plata no es mucha plata para Argentina, pasa que el país no vive en un mundo normal, vive en su propio mundo y entonces, no tiene plata y empezó con esta negociación para ver si el Fondo nos adelanta plata de lo que iba a desembolsar en septiembre u octubre”.

Borenstein recordó que "Argentina debe 45 mil millones de dólares" y que, si bien es un monto considerable, la mejor opción es el FMI: “Para que Argentina consiga otra fuente de financiamiento, es decir, recurrir al mercado para que le preste 45 mil millones para devolverle al fondo, es un proceso gradual que puede durar 10 años”.

Por lo tanto, consideró que “deberle al FMI tiene algunas incomodidades porque te piden una serie de cosas, pero el FMI te presta mucho más barato que el mercado y te permite errores”.

Y por último afirmó: “El gran problema del FMI es que tenés un gobierno bastante lunático, entonces cuando la Argentina tenga un gobierno normal, el FMI no será un problema, porque vas a elegir un programa que va a ser más o menos lo que quiere el FMI”.