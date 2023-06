Según un informe de la UCA, cada vez hay más trabajadores pobres en Argentina

Eduardo Donza, sociólogo e investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, fue entrevistado por el programa Metaverso, de Ciudadano.News, sobre el informe que afirma que tener trabajo no garantiza no ser pobre.

“Esto se dio en más o menos 5 años y, según la calidad del empleo, tuvo diferentes impactos. Lo que marca esto es cómo afecta la inflación a los trabajadores y a la población en general con respecto al nivel de ingreso y a la posibilidad de compra. Hay un factor muy determinante de cómo hemos tenido y seguimos teniendo varios meses donde los niveles del índice de precios al consumidor del 7% y 8% con la agravante de que la parte de alimentos ha sido en algunos casos cercanos al 10%”, detalló Donza.

-La pobreza allá por el 2015 era del 25%, era pobreza estructural, ¿el 40% de ahora podría ser también estructural?

-Actualmente, hay una agravante, que es que hay como una vieja idea que tenemos los argentinos de que consiguiendo un trabajo vamos a estar en mejor situación y salir adelante. Eso se rompe, hoy tenemos que 30% de los trabajadores ocupados vive en hogares en situación de pobreza. Mientras más baja es la calidad del empleo, ese número sube. Hay hasta 50% de trabajadores pobres. Se rompe también la idea de la movilidad social ascendente, esto de que los hijos están mejor que los padres y esos padres estuvieron mejor que los abuelos, por supuesto que hay casos que sí, pero antes era algo general. Esto tiene que ver con tantos años de estancamiento o zigzagueos por ejemplo, en la evolución del Producto Interno Bruto. El de la pandemia fue un golpe importante del cual no hemos podido todavía salir, con un agravamiento, que hay sectores medios de la población que se encuentran en situación de pobreza, porque cuando hablamos de 42% o 43% de población en situación de pobreza, estamos tomando también a sectores medios, a los cuales les es difícil recuperar su calidad de vida.

-¿Sigue existiendo el sector medio en Argentina o cada vez es menor?

-Sigue existiendo, pero cada vez es menor, se va achicando, y queda como un capital simbólico porque es algo también muy importante, porque ser de la clase media no es solamente una cuestión de ingresos sino un ranking que se puede hacer de los ingresos, un tipo de forma de vida, expectativas diferentes, la vieja idea de que si trabajo puedo salir adelante, tanto en el consumo como en generación de consumo también, son cuestiones que van más allá de los ingresos, pero si dejamos a generaciones enteras en una situación de miseria o exclusión, también se va carcomiendo más ese capital simbólico. Eso es lo más preocupante, las cuestiones estructurales.

Mejorar o no, no depende de un gobierno, hemos tenido distintos tipos de gobiernos y ninguno le pudo dar la solución definitiva a esto, porque el mercado del trabajo está determinado por la estructura productiva y es nuestro problema central, una estructura productiva que no genera la suficiente riqueza y para solucionar eso necesitaríamos políticas de Estado que apunten a la producción del trabajo.

-¿Cuánto aumentó el doble empleo en los últimos tiempos?

-Los trabajadores buscan tener diferentes actividades, el doble empleo o pluriempleo no era muy común, solo de algunas actividades como los docentes o cuentapropistas, pero sí se necesita una mayor cantidad de horas trabajadas para llegar a ingresos medianamente aceptables y eso un trabajo solo no lo da, entonces hay una diversificación.

En Argentina el problema hoy no es la desocupación, la tasa es relativamente baja, el problema central es la precariedad laboral, hasta vemos cartelitos de negocios que buscan gente para trabajar, y sobre todo porque las familias de menores ingresos no pueden darse el lujo de estar desocupados.

-¿Si Argentina no tuviese la asistencia social que tiene por parte del Estado, en qué situación nos encontraríamos hoy?

-La indigencia se encuentran en 8% de la población. Si no fuese por las ayudas del Estado, sacando jubilaciones y pensiones tradicional, se iría al doble o más. Entonces, sacamos la conclusión de la necesidad de que eso continúe para las familias porque ayuda sobre todo en los gastos de alimentación, pero también hay una gran enseñanza de que con eso no alcanza para vivir bien y tampoco tenemos un Estado tan rico como para sacar a las familias de la pobreza. Si no mejora el mercado de trabajo no vamos a tener los cambios como para que tengan una mejor calidad de vida y para eso tiene que mejorar la estructura productiva.