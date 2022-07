Aseguran que Argentina atraviesa una estanflación: ¿de qué se trata?

Se disparó el dólar blue y este jueves en algunas cuevas se llegó a ofrecer a $335. La inflación argentina subió 5,3% en junio pasado, según datos del Indec, lo que elevó el acumulado interanual a 64%. Especialistas aseguran que el país se encuentra inmerso en una estanflación y que es difícil divisar un buen futuro económico.

La estanflación indica el momento o coyuntura económica en que, dentro de una situación inflacionaria, se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no cede.

Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, habló sobre esto en El Interactivo, de Ciudadano News, y sostuvo que "el gobierno de Cristina Fernández, que preside Alberto Fernández, claramente ha entrado a un callejón donde ni siquiera la suerte lo ayuda".

Advirtió que "la crisis política del oficialismo gobernante ha generado que toda expectativa de mejora aparezca como casi una fantasía", y "miran más lo que hace la oposición, qué planes tiene, los elementos de incidencia económica, cuando claramente escuchamos hechos insólitos y peligrosos como las dos últimas aparecieron de Grabois. Hablar de violencia y de sangre no pareciera ser lo más tranquilizante, no solo para los mercados, sino también para la gente".

¿Dólar para extranjeros?

En el intento desesperado para frenar la fuga de divisas, el Gobierno puso sobre la mesa una nueva medida relacionada al dólar. El objetivo de la misma es impulsar el mercado formal del dólar, a través del turismo, esto quiere decir que apunta a que los extranjeros liquiden sus monedas en las entidades financieras autorizadas.

Ponce aclaró que es "una medida que la ministra (Silvina Batakis) no adoptó, pero que originó rápidamente que todos salgan a buscar dólares a como dé lugar. El ministro de Turismo (Matías Lammens) no puede decir que se va a desdoblar el mercado cambiario, eso lo debe decir la ministra de Economía".

“Esto tiene que ver con la mala práxis, inclusive desde ahora no solo tenemos déficit, pasamos a tener déficit en la balanza comercial. Néstor Kirchner se enorgullecía del superávit mellizo, hoy hemos perdido los dos. Estamos rascando la olla en el Banco Central sin reservas y con una balanza comercial deficitaria", aseveró.

La inflación, ¿podría cerrar el 2022 con tres dígitos?

Por último, el especialista sostuvo que "la oposición o sigue jugando a cuanto peor mejor, o digo, ¿es correcto que la población y sus sectores más vulnerables tengan que seguir padeciendo aceleramiento de la decadencia como la que se está viviendo? ¿O habría que tomar conciencia de la gravedad de la crisis y plantear cinco o seis puntos para garantizar la gobernabilidad?"

"Un mínimo programa antiinflacionario y que no sea recesivo. Estamos entrando a una recesión, que es estanflación, estamos superando el 100% de inflación a lo largo del año. El año va a cerrar con tres dígitos, digámoslo, julio va a estar arriba del 8% y no me extrañaría que septiembre sea superior aún", arrojó.

Y completó advirtiendo que "se está bailando sobre la cubierta del Titanic. Es imprescindible que prime la sensatez y hasta diría que el patriotismo”.