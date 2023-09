Video: todo lo que siempre quisiste saber sobre las billeteras virtuales

En un mundo cada vez más digitalizado, las billeteras virtuales se han convertido en una herramienta de pago omnipresente. Aunque son ampliamente utilizadas, pocos comprenden a fondo cómo funcionan y cuál es su potencial real.

Mariano Cáceres, miembro de Fórmula Asesores Financieros, dialogó con el diario Tiempo de San Juan y brindó una guía completa para desentrañar los misterios de estas aplicaciones financieras y entender cómo aprovechar al máximo sus beneficios.

Las billeteras virtuales, en esencia, son aplicaciones que permiten realizar pagos, enviar y recibir dinero de forma instantánea, todo ello con sólo tener un teléfono móvil y una cuenta registrada. Sin embargo, es crucial destacar que estas aplicaciones deben estar registradas y autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y ser preconocidas por la AFIP.

"Hoy en día, el BCRA reconoce 51 billeteras virtuales, de las cuales 23 son propiedad de bancos. Esto es importante, ya que cada vez que surja una nueva billetera virtual, debe estar regulada y verificada en la base de datos del Banco Central", señala Mariano.

Cuáles son las billeteras virtuales disponibles

Dentro del universo de las billeteras virtuales, algunas son más conocidas que otras. Entre las líderes se encuentra Mercado Pago, desarrollada por Mercado Libre. En segundo lugar, NaranjaX, una aplicación vinculada a Tarjeta Naranja, que forma parte del grupo financiero Galicia.

Otra opción popular es Ualá, una de las fintechs más reconocidas en el país. Además, el usuario puede decidirse por Personal Pay, asociada a una empresa de telecomunicaciones, y lo interesante es que se puede utilizar sin necesidad de tener una línea de esta compañía.

Por último, Prex es una billetera virtual que tiene conexiones con Mastercard, lo que permite realizar pagos y contar con una tarjeta para transacciones en lugares que acepten Visa.

Una característica distintiva de las billeteras virtuales es su capacidad para generar remuneraciones sobre el saldo en pesos que mantienes en ellas. Esta remuneración puede variar, oscilando actualmente entre el 90% y el 100%, según el asesor financiero. La tasa de referencia anual del Banco Central está en 118%, es decir que conviene un plazo fijo aunque en el caso de las billeteras virtuales, no se inmovilizan los fondos.

Según el especialista de Fórmula, existen dos enfoques principales. En primer lugar, algunas aplicaciones invierten el saldo en Fondos Comunes de Inversión de Liquidez, administrados por profesionales financieros con el objetivo de superar la tasa promedio de plazos fijos. Este es el caso de Ualá, Mercado Pago, Personal Pay y Prex.

En segundo lugar, algunas billeteras ofrecen cuentas remuneradas, calculando la remuneración en función de la Tasa Nominal Anual (TNA) establecida por la entidad financiera y el saldo en la cuenta. Naranja X, por ejemplo, ofrece esta opción para saldos de hasta 200 mil pesos. Básicamente, esto equivale a recibir una tasa de interés predeterminada por la institución, que se paga de forma diaria.

Seguridad de las billeteras virtuales

La seguridad al utilizar una billetera virtual es un aspecto crucial y, en general, estas aplicaciones están diseñadas para ser seguras. Sin embargo, como con cualquier plataforma financiera en línea, es importante tomar ciertas precauciones para proteger tus fondos y datos personales.

Verifica la autorización: asegúrate de que la billetera virtual esté registrada y autorizada por el Banco Central de la República Argentina. Las aplicaciones autorizadas deben cumplir con ciertos estándares de seguridad y regulaciones.

Contraseña segura: utiliza una contraseña fuerte y única para tu cuenta de billetera virtual.

Autenticación de dos factores (2FA): si la aplicación ofrece la opción de habilitar la autenticación de dos factores, hacelo.

Mantené tu dispositivo seguro: protegé tu dispositivo móvil o computadora con una contraseña o PIN.

Evita enlaces y sitios no seguros: no hagas clic en enlaces sospechosos o descargues aplicaciones de fuentes no confiables.

Verificación de transacciones: revisa regularmente tus transacciones y notificaciones para detectar cualquier actividad inusual o no autorizada en tu cuenta.

Protege tus datos personales: no compartas información personal sensible.

Recuerda que ninguna plataforma es completamente invulnerable, pero al tomar precauciones y seguir buenas prácticas de seguridad, puedes reducir significativamente los riesgos asociados con el uso de una billetera virtual.