La angustia y la preocupación por el futuro inmediato es el sentimiento generalizado que los argentinos vienen experimentando día a día desde hace meses o quizá años. Acostumbrados y resignados a que el valor de su dinero y por ende la capacidad de compras cae constantemente sumiendo cada vez a más familias a la pobreza o a la indigencia.

Saliendo del drama de los más vulnerables, un escalón más arriba de la pirámide social, compradores y vendedores de la vida económica cotidiana tienen otras tribulaciones.

Hoy el dólar en el mercado informal alcanzó los 500 pesos en su subida desbocada, pero bajó muy poquito y todo el mundo espera que la escalada continúe, entonces quedan muy pocas alternativas para proteger el poco dinero de que disponen o del que están dejando de ganar.

La idiosincrasia de los argentinos es vincular desde hace mucho tiempo al valor de dólar con los precios, no en todos los casos es genuino trasladar el aumento del billete verde con artículos de primera necesidad sin componentes importados, pero en la realidad no es dólar que sube sino es el peso que cada vez vale menos.

¿Cómo protegerse?

Todo el mundo quiere deshacerse de los pesos que empiezan a convertirse en papeles inútiles y corren a comprar dólares pero cuando escasean o el precio es muy alto como ahora, la otra alternativa es comprar productos de todo tipo, es decir estoquearse.

Peor aquí también aparece otro inconveniente, algunos productos empiezan a faltar porque la demanda supera a la oferta y esto, por el mecanismo natural del proceso económico, provoca el aumento de los precios que se suma a la inflación ya preexistente.

Pero en el costado de los que venden persiste el inconveniente bastante serio de que no se cuenta con listas de precios y por lo tanto no hay referencias de lo que se tiene que cobrar. Entonces ante la necesidad de reponer mercadería y no saber cuánto va a costar los comerciantes incrementan los precios por las dudas para no perder dinero.

¿Qué puede hacer el gobierno?

La respuesta oficial después de fuerte aumento del dólar fue, por parte del Presidente echarle la culpa a "la derecha" una percepción que no tiene una definición concreta y es usada hasta el cansancio por el Gobierno y por todo el espectro peronista.

Desde el ministerio de Economía, su titular se apuró a publicar una serie de twits en lo que prometió utilizar todas las herramientas, entre las cuales citó la persecución a las usinas de rumores, a los especuladores, las cuevas y todo lo que huela a intercambio fuera del control del Estado.

Para eso el titular del Palacio de Hacienda anunció que recurrirá a la Justicia Penal Económica, a Unidad de Información Financiera (UIF) y a los informes de la Comisión Nacional de Valores (CNV)