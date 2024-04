¿Cuándo empezará a despegar la economía argentina?

Algunos especialistas en economía advierten que la curva descendente de la Argentina ha llegado a su base, lo que correspondería es comenzar a ver indicios de alguna recuperación, aunque los pronósticos todavía son muy cautos.

En ese sentido, Andrés Borenstein, economista de la consultora Econviews y profesor universitario, remarcó: “Ya se puede decir que paró de caer, probablemente en el transcurso de marzo la economía como un todo tocó piso, lo cual no quiere decir que todos los sectores, pero yo lo digo como un promedio", por lo tanto, "ahora va a venir un despegue, que no tengo claro si es muy rápido o es lento, y probablemente sea heterogéneo, en algunos sectores más rápido y en otros más lento".

En diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por http://ciudadano.news) consideró como datos positivos que “Ahora viene una buena cosecha, así que el movimiento no es solo la cosecha propiamente dicha, sino movimientos de camiones, actividad portuaria, tráfico en las rutas", y consideró que "eso va a despegar más rápido y quizá en las grandes ciudades el consumo todavía quede un poco más deprimido. Este es un año donde la economía en total cae 3%, pero quizá en las grandes ciudades se sienta mucho más que eso, y en el interior, sobre todo donde hay mucha actividad agropecuaria, y en Neuquén donde la actividad de hidrocarburos es muy fuerte, la cosa va a estar un poco mejor”.

Se especula sobre la recuperación será muy rápida, con forma de "V" corta, o bien una "U", con un período más largo de penuria para luego crecer. "Creo que es más una U, espero que no sea una L, la V corta hoy ya me parece un poquito apresurada", explicó Borenstein, "porque estamos con política monetaria restrictiva, un tipo de cambio que se apreció mucho, entonces es difícil que sea una V taxativa, pero una U, que dije paró de caer en febrero, marzo y abril y mayo van a parecer la base de la U, donde todavía no despegas pero no seguís cayendo, y entre mayo, junio, más julio vas a empezar a ver que esa U levanta".

Además, sobre esa recuperación precisó: "Lo que vamos a ver es cierta heterogeneidad entonces, nunca es la economía sin la gente, lo que uno puede decir es que en tal sector o tal región la cosa viene más lenta y en tal otro sector o región viene más rápida, por eso creo que las cosas que tienen que ver con esparcimiento, hoteles, restaurantes irán un poco más rápido que la parte de metalmecánica y la industria".

Ahora bien, en este marco la pregunta es si la eliminación del cepo cambiario depende del despegue de la economía o es al revés. "Es más al revés, el cepo es un problema que tiene la economía que hay que resolver, y el gobierno está pensando cuál es el momento. No sé cuándo decidirá el gobierno sacarlo pero el cepo es un problema que tiene la economía y de hecho casi ninguna economía en el mundo tiene cepo, entonces en algún momento hay que sacarlo a ese remedio, porque si aplicas un remedio es porque tenías un problema".

Otra de las consultas tuvo que ver el estado del sistema bancario para las demandas del crecimiento: "El sistema de créditos está listo para operar; hoy los bancos están desesperados por prestar porque la gente no quiere tomar crédito. Hay menos demanda, porque la gente tiene miedo de perder el laburo, perder las horas extras; a nivel pyme no sabe si después lo va a poder pagar", evaluó Borenstein.

Y el capítulo inversiones ¿hay interés genuino, puede haber lluvia de inversiones?. "Interés hay", explicó el especialista, y añadió: "Obvio que todo el mundo está viendo que pasa, lo que sí no se puede pedir es que eso pase ahora. Hasta que no se sepa que el remedio que está aplicando Milei es el correcto o no, y como saben la economía y la política son ciencia inexacta. Por ejemplo, qué pasa si a Milei no le aprueban ese nuevo proyecto de bases que presentó, si le bochan el DNU en Diputados. Todo eso es parte del experimento y ninguno tiene la bola de cristal, pero obvio que el que tiene que poner mucha plata dice; yo no voy a arriesgar, voy a esperar que esto salga bien o que la probabilidad de que salga bien crezca y ahí tomaré la decisión".