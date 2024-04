Aumento de prepagas: ¿cómo proteger los derechos de los afiliados?

En medio de la creciente preocupación por los aumentos desmedidos en las cuotas de las prepagas, Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por Ciudadano Radio 91.7) conversó con el reconocido abogado penalista, Eduardo Gerome. En esta entrevista, Gerome analiza la situación actual y ofrece orientación sobre las acciones judiciales que los afiliados pueden emprender para evitar los incrementos injustificados.

Eduardo Gerome, abogado penalista.

ꟷ¿Cuál es su opinión sobre el reciente aumento de las prepagas?

ꟷNadie puede negar que la inflación ha sido desbordante en los últimos tiempos. Sin embargo, considero que el aumento de las prepagas ha excedido ampliamente el proceso inflacionario. No solo eso, sino que parece haber ocurrido de manera injustificada. Incluso el propio Gobierno ha reconocido que estos incrementos están fuera de los esquemas razonables para prever los costos operativos.

ꟷ¿Por qué cree que las prepagas han aumentado de forma tan significativa?

ꟷLa situación es preocupante. Las prepagas parecen estar abusando de su posición dominante en el mercado. A diferencia de otros bienes o servicios, donde los consumidores pueden elegir entre diversas opciones, en el caso de las prepagas, la elección es limitada. Esto crea una especie de 'cartelización' en el sector. Los afiliados se ven atrapados: o pagan las tarifas impuestas o se quedan sin cobertura médica. Es una situación injusta y perjudicial para los usuarios.

ꟷ¿Qué acciones legales pueden tomar los afiliados para protegerse?

ꟷLos afiliados no están indefensos. Pueden considerar las siguientes acciones:

Reclamaciones ante Defensa del Consumidor: los usuarios pueden presentar quejas ante los organismos de defensa del consumidor. Es importante documentar los aumentos y cualquier comunicación con la empresa. Acciones colectivas: los afiliados pueden unirse en acciones colectivas para demandar a las prepagas por prácticas abusivas. La unión hace la fuerza. Revisión de contratos: es fundamental revisar los contratos con las prepagas. Si se detectan cláusulas abusivas o desproporcionadas, se pueden impugnar legalmente. Asesoramiento legal: consultar con abogados especializados en derecho de la salud y consumidores para evaluar opciones legales específicas.

“Ya se han hecho denuncias. El propio Gobierno quiere hacerlo, incluso hasta el Presidente ha demonizado a uno de los que tiene una de las prepagas más importantes y me parece que es un punto en donde tiene que actuar la Justicia, porque acá no hay un libre mercado. Libre mercado es cuando uno puede elegir y acá no se puede elegir, porque todas aparecen con aumento. Tiene que actuar la Justicia. Hay un tribunal de defensa de la competencia que es el que recibe todas estas denuncias y va a tener que actuar", especificó Gerome

ꟷ¿El Gobierno se equivocó liberando antes la posibilidad de aumentar los precios en vez de analizar la posible cartelización?

ꟷPuede ser, a lo mejor actuó con precipitación, pero entiendo la filosofía del Gobierno. En ese aspecto, en este tema estoy de acuerdo, en que después de años de un control de precios exagerados por el Estado que nos llevó a donde estamos, haya una libertad, pero evidentemente, creo que sería bueno que se den cuenta del error y rectificarlo, porque hay algunos rubros que esa libertad no puede darse en forma plena, porque tal vez en el Gobierno pensaron que dando libertad iban a lograr que las prepagas pudieran competir entre sí.

Hasta ahora eso no sucedió. En vez de competencia hay cartelización, por eso tienen que actuar.

“Debe haber sido un error haber realizado esto de esta manera y no haber encontrado la respuesta adecuada. No sé si van a retrotraer, incluso pensaría más, todavía nos queda un resabio de inflación importante que, si se detuviera aquí y no se aumentara más por unos meses, quizás se podría recuperar una cuota asequible para el que está adherido a estas obras sociales, pero ojalá se bajaran, de alguna manera, los precios para permitir que la gente pueda tener prestaciones, porque tenemos que saber que hay algunas actividades que son esenciales para los habitantes, y el Estado debe ocuparse en los temas de salud, seguridad y justicia para dar una adecuada cobertura", se explayó.

Y continuó: "La gente siempre ha acudido a tener prepagas, porque sinceramente lo que hemos recibido por parte del Estado en materia de salud pública ha sido algo que se ha ido degradando año tras año. Hoy en día ir a los hospitales, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es patético, es lamentable la atención, no tienen insumos, viven en una situación tan deplorable, pero se ven desbordados por el advenimiento de gente del conurbano bonaerense que se viene a atender, entonces lógicamente la gente trata de mantener una buena atención desde el punto de vista médico, de salud, va y dice 'me sacrifico y pago'.

ꟷ¿Por qué no han funcionado los amparos colectivos en este caso? ¿No son aplicables al tema de la salud?

ꟷEs cierto que se han presentado amparos colectivos en relación a los aumentos de las prepagas. Sin embargo, es importante entender que un amparo judicial ampara específicamente a quienes lo han interpuesto, no a todos los afiliados de una obra social. Esto puede generar desigualdades en las cuotas que pagan los usuarios. Sería un gesto de buena voluntad por parte de las obras sociales defender a todos los afiliados en caso de que se presente un amparo válido. De esta manera, se evitaría la disparidad en los costos y se protegerían los intereses de la gente.

Eduardo Gerome también mencionó que la Ley de Defensa de la Competencia prevé aplicar multas. A pesar de los amparos colectivos, es fundamental que las obras sociales consideren el bienestar de todos los afiliados al momento de enfrentar estos desafíos legales.