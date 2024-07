Un famoso artista apostó 300 mil dólares a que Canadá vence a la Scaloneta

La Selección argentina se enfrentará a Canadá este martes desde las 21.00 (hora de nuestro país), duelo decisivo que no solo determinará el primer finalista de la Copa América 2024, sino también el posible ganador de una apuesta millonaria del reconocido músico Drake.

El artista canadiense apostó 300 mil dólares a que su país derrotará a la Scaloneta, en un movimiento que ha capturado la atención de sus seguidores y aficionados al deporte.

La apuesta de Drake se hizo pública a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una captura de pantalla mostrando la jugada.

La apuesta de Drake

Según la imagen, el cantante ha puesto $300,000 a favor de Canadá, con una impresionante cuota de 9.60. Si Canadá logra vencer a Argentina, Drake se llevará a casa $2,880,000. "This could get Messi", escribió el rapero, jugando con el nombre del astro argentino Lionel Messi y sugiriendo que el partido podría volverse complicado.

¿Cómo se hizo famoso Drake?

El artista, primero incursionó en la actuación, destacándose en Degrassi: The Next Generation. Sin embargo, su pasión por la música y el rap lo ha transformado en un música reconocido en todo el mundo.

¿Qué tan rico es Drake?

Según el sitio Free Your Music, el patrimonio de Drake superaba los 1.300 millones de dólares en 2022.

No es la primera vez que el artista se involucra en apuestas deportivas de alto riesgo. Durante la final del Mundial de Qatar 2022, Drake apostó un millón de dólares a que Argentina vencería a Francia en los 90 minutos reglamentarios. Aunque Argentina se coronó campeona, la victoria llegó en definición por penales, lo que invalidó la apuesta del cantante.

El partido de este martes es crucial no solo para los equipos involucrados sino también para los apostadores como Drake. Argentina, liderada por Lionel Messi, ha mostrado un desempeño sólido en el torneo, mientras que Canadá busca dar la sorpresa y alcanzar la final.