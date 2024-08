Superliga de Mendoza: todo preparado para el inicio del Clausura 2024

Cada vez falta menos para el inicio del Clausura 2024 de la Superliga masculina de básquet de Mendoza. Para muchos, la liga del interior más competitiva del país. 12 equipos competirán en la máxima categoría con distintos objetivos, y la emoción está asegurada.

Entre los equipos participantes, Rivadavia (actual campeón), Anzorena, Municipalidad de San Carlos y Godoy Cruz, se perfilan como los principales candidatos al título. Cada uno de estos equipos buscará destacar y alcanzar la gloria en esta nueva edición del torneo.

Formato del torneo

El formato del torneo está diseñado para maximizar la competencia y mantener la emoción en cada partido. En la primera fase, todos los equipos jugarán contra todos en una sola rueda.

Finalizada esta primera fase, los equipos se dividirán en dos zonas: los seis primeros jugarán en la Zona Campeonato (todos contra todos a dos ruedas, con arrastre del 100% de los puntos), mientras que los últimos seis competirán en la Zona Reclasificación con idéntico formato

Playoffs

Todos los equipos de la zona campeonato estarán automáticamente en los cuartos de final, definiendo sus posiciones del primero al sexto. En la zona reclasificación, los dos primeros también accederán a los playoffs, ocupando el séptimo y octavo lugar.

El noveno equipo será eliminado de la competencia, mientras que el décimo y el undécimo jugarán una serie de reválida al mejor de tres partidos. El ganador de esta serie permanecerá en la categoría, mientras que el perdedor jugará una reválida contra el subcampeón del Nivel UNO. El último equipo en la zona reclasificación descenderá automáticamente.

Los enfrentamientos en los cuartos de final se jugarán al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para el mejor ubicado: 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5. A partir de ahí, se disputarán las semifinales y la gran final, también al mejor de tres partidos. El campeón del Clausura tendrá el derecho de jugar la gran final del año.

La primera fecha del torneo está pactada para el viernes 16 de agosto y tendrá encuentros apasionantes: